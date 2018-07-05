貿易戰陰影下亞洲債市的意外贏家：中國公債

2018-07-05 23:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



面對美、中貿易戰即將開打，亞洲公債市場的兩大贏家竟然是處於震央位置的中國及南韓，因為資金轉向安全天堂，使中、韓公債表現優於股市，而且中國還放鬆貨幣政策。反觀印尼、印度及菲律賓公債，則因為有經常帳逆差的弱點，導致公債大跌。

中國與南韓公債的另一項優勢，就是外資持有比率偏低；外資持有比率偏高的印尼公債，則尤其脆弱。澳盛銀行亞洲專家庫馬蘇馬指出，「國內投資人持有比率高的債市，較能隔絕外資流出的衝擊」。

再者，中國、南韓、泰國與馬來西亞的經濟展望相對樂觀，也較能吸引投資人作為避險工具，印尼、印度及菲律賓公債的風險偏高。

中國公債受益於股市重挫，及人民銀行降低存款準備率，10年期公債殖利率降到14個月低點；如果人民銀行為支持經濟成長而再放鬆信用，陸債還有進一步上漲空間。人民幣貶值是陸債的主要風險，但人民銀行已經保證要維持匯率穩定。

美、中貿易衝突愈升高，對陸債愈有利，因為貿易戰會壓低經濟成長，並使投資人的風險胃口減弱。不過由於投資人已經相當悲觀，因此殖利率再降的空間有限。

南韓公債也一向是貿易緊張升高下的受益者。第2季外資對韓債投入158億美元，是五年來最高水準，10年期殖利率降到2.56%。南韓大信證券指出，南韓將受貿易戰的直接打擊，央行將很難升息，對韓債有利，風險則是韓元看貶。

泰國公債受益於經常帳順差及泰銖走勢穩健，且政府加強吸引外資。貿易戰雖對出口不利，使順差減少，但幸好外資持有泰債比率偏低。分析師預估央行今年將維持利率不變。