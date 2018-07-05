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就業數據穩健 美股開盤走高

2018-07-05 23:02中央社 紐約5日綜合外電報導

由於美國就業數據穩健，抵消了美國對中國和歐盟貿易緊張所引起的憂慮氣氛，美股今天開盤走高。

華爾街開盤大約20分鐘，道瓊工業指數漲升0.5%，站上24291.36點。

標準普爾指數攀高0.5%，來到2725.48點；科技股那斯達克指數漲0.6%，來到7550.73點。

根據ADP雇主服務部，美國民營公司上個月新聘員工17萬7000名，雖較5月速度稍緩，仍可視為穩健。

華爾街美股歐盟

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