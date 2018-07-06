英下月升息機率 增至80%

2018-07-06 01:03 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



英國央行總裁卡尼 路透社 分享 facebook

英國央行（BoE）總裁卡尼（Mark Carney）5日表示，他更有信心確信英國年初的經濟疲態只是反映天氣惡劣的暫時現象。這番話推升市場對央行下月升息機率的預期，使英鎊對美元為之一振。

卡尼表示，通膨壓力如央行預期持續穩中趨堅，眾多跡象顯示第1季的經濟疲態如今大致已消除，經濟現況支持央行提高利率。

此話激勵英鎊5日倫敦盤中對美元升值0.3%，但後因報導指出德國認為英國首相梅伊提出的脫歐計畫不可行，英鎊漲勢如曇花一現，隨即應聲翻黑。

同時，市場行情反映交易員如今預期BoE 8月升息的機率增至80%，高於卡尼發言前的75%左右。

ING集團分析師帕特爾說：「聽起來，央行準備在8月升息。但值得注意的是，英鎊市場並未完全相信。還有兩大變數，即貿易戰和英國脫歐（Brexit）。」

卡尼5日在一場商業會議中致詞時說：「國內而言，近來的數據讓我更有信心，第1季英國景氣走軟大致是因為天氣的關係，不是經濟氣候使然…整體而言，最近的國內數據顯示，經濟走向與5月通膨報告的預測大致相符，也就是需求成長比供給成長稍快，且國內成本壓力逐漸蓄積。」

在演說結束後的答詢時間，卡尼被問到一般家庭預期今年會升息的看法是否正確時表示，調查顯示75%的英國家庭預期「未來一年間」利率會走高，且「升幅不大」，他認為這些預期大致合理。卡尼表示，在BoE下月開會前，決策官員將有足夠的資訊，可作為評估升息與否的參考依據。