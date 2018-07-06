日投資人大舉減碼美公債

2018-07-06 01:03 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



日本投資人自2015年起，逐步減碼美國公債，並將資金轉進美股、公司債、機構債。 美聯社 分享 facebook

日本投資人對美國資產的口味大變，大量減碼美國公債，轉向美股、公司債及機構擔保證券。

由於日本是美國公債第二大的外國買主，因此日資態度改變的後續影響不容忽視。

日本投資人從2015年開始加碼美股、公司債及機構債，增幅接近40%，增額超過2,700億美元；今年更創新高，累積金額超過1兆美元。同期間持有美國公債額減少近20%，為1.03兆美元，創七年新低。

瑞穗證券專家石原哲夫指出，「匯率避險成本持續上升，使投資人遠離美國公債」。

目前美國10年期公債殖利率雖為2.83%，但日本投資人在進行匯率避險後，報酬率只剩0.3%；雖比日本10年期公債0殖利率仍高，但日本投資人更重視匯率變動。

以今年上半年為例，日本投資人購買美國10年期公債並進行匯率避險後，反而虧損3.7%；未進行匯率避險的投資人更損失1.3%，因為美元對日圓貶值。日本投資人若買進吉利美房貸擔保債券，扣除匯率避險成本後還有0.9%的報酬率，美國投資級公司債約有1.5%的報酬率，因而成為日本投資人的熱門標的。

日資也轉向美股，持有金額超過5,000億美元，是僅次於美國公債的最大部位；原因包括過去兩年美股勢頭好轉，以及日本投資人的風險忍受度提高。

專家指出，美債發行量擴大，且聯準會（Fed）逐漸減少公債持有額。

如果日資持續轉向，加上其他外國投資人也可能減碼，將加重美國公債殖利率上升的壓力。