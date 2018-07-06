Google母公司 變身運輸大咖

2018-07-06 01:03 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 謝汶均 ／綜合外電



Google母公司Alphabet持續擴展運輸事業。圖為旗下自駕車業務Waymo。 路透 分享 facebook

新科技大幅改變交通運輸的形態，Google母公司字母（Alphabet）也已透過各種投資布局及內部開發計畫悄悄成為運輸大咖，包含投資新創公司、藉由地圖服務掌握消費者資訊，以及推廣旗下自駕車業務等。

CNBC報導，無論是自駕車、電動滑板車還是飛天車，各種你想得到的前衛運輸形式都已有Alphabet的足跡。

Alphabet經由直接投資與旗下三家創投公司，向各式運輸技術公司提供資金：GV是汽車共乘平台Uber早期的投資人，CapitalG投資另一家叫車平台Lyft，而Gradient則把資金投注在Scotty Labs，該公司為遠端操控自駕車建立平台。此外，金融時報報導，Alphabet最近也直接投資電動滑板車新創公司Lime。

談到運輸布局不可不提Google Maps，Alphabet旗下的這項導航服務每月吸引全球逾十億位活躍用戶使用，該公司目前讓Uber和Lyft在Google Maps上打廣告，不難想像未來應該也會開放給共享腳踏車、機車，以及最終的自駕車。

除了Google Maps外，Alphabet另提供Waze社群導航服務和Android Automotive車用系統，這些地圖服務收集到的資訊，將協助Alphabet成為自駕車領域的先驅。

Alphabet旗下的自駕車業務Waymo是分析師和投資人格外看好的Alphabet子公司。Waymo打算在年底前於亞利桑那州推出自駕計程車服務，市場也普遍認為，Waymo在自駕車領域處於領導地位。

Alphabet的Sidewalk Labs則專門規劃都市交通的前景，該公司最終目標是透過科技重新改造城市，其中包含稱為Coord的中心化行動平台。

Google共同創辦人佩吉和布林也對未來運輸領域進行個人投資。佩吉的公司Kitty Hawk正在打造外型酷似水上飛機和無人機的飛天車，而布林據傳在研發高科技飛船。