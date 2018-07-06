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通膨牽動 東協貨幣政策分歧

2018-07-06 01:03經濟日報 編譯任中原／綜合外電

東南亞各國在經濟面雖遭遇相同的逆風襲擊，但各國的央行貨幣政策立場卻相當分歧。 美...
東南亞各國在經濟面雖遭遇相同的逆風襲擊，但各國的央行貨幣政策立場卻相當分歧。 美聯社
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東南亞各國在經濟面雖遭遇相同的逆風襲擊，但各國央行貨幣政策立場卻相當分歧。菲律賓6月通膨意外攀抵五年新高，披索卻跌跌不休，與印尼一樣都亟需緊縮貨幣政策，儘管原因不同；泰國與馬來西亞則仍戒急用忍。

美元升值，油價上漲，且全球貨幣政策趨緊，使東南亞各新興經濟體都承受保護本國貨幣匯率及控制資金外流的壓力。但市場雖然動盪，各國央行卻仍考慮本身的通膨目標，因此貨幣政策並不一致。

經濟日報提供
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菲律賓通膨迄無減弱信號，5日公布的數據顯示，6月消費者物價指數（CPI）由5月的4.6%升抵5.2%，高於市場預期的4.8%，改寫五年新高紀錄，經濟成長顯然過熱，披索又是今年來亞洲最弱的貨幣之一。

菲國央行已於5、6月各升息1碼；為阻止資金持續外流，經濟學者普遍認為央行將再度升息。

印尼央行5月兩度升息1碼，上周又意外再升2碼，顯示央行阻止資金外流及穩定印尼盾匯率的決心。

印尼通膨率已連續三個月下降，但央行目前並不以拉升物價為目標。經濟學者認為只要經常帳逆差持續擴大，美國持續升息，央行也將持續緊縮。

泰國通膨偏低，但由於布侖特油價盤旋高檔，泰銖今年又貶值1.6%，因此市場已經開始賭央行即將升息；央行6月中會議已經在討論政策正常化的條件與時機。澳盛銀行預測泰國最早要到11月才會升息。

馬來西亞通膨並非市場焦點，而是政權輪替後政策的不確定，包括央行總裁突然換人等。

馬國是石油出口國，加上新政府主張取消6%的銷售稅，預料通膨將趨低檔，因此央行至少在年底前沒有升息的急迫性。

通膨印尼馬來西亞

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