川普將來訪 梅伊須面對倚美更深的尷尬現實

2018-07-05 22:13 中央社 倫敦5日綜合外電報導



美國總統川普下週訪問英國，地主國首相梅伊將須面對一個嚴酷的現實：脫離歐洲聯盟會迫使英國更加倚賴和美國的聯盟關係，而領導後者的川普是當代人記憶中最難捉摸的美國總統。

川普在出席北大西洋公約組織（NATO）會議和與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）舉行高峰會談的空檔，首度以美國總統身分訪問英國，適逢歐洲和西方正面臨1991年前蘇聯（Soviet Union）瓦解後極為緊要的一個關頭。

從挑戰西方對歐盟（EU）和自由貿易的既有假設，到向蒲亭和北韓領導人金正恩示好，川普已履行要讓美國外交政策「難以預測」的承諾。

不過這也讓梅伊（Theresa May）尋求和美國建立更緊密貿易關係，以抵消英國明年3月29日脫歐後衝擊的同時，陷入艱困的處境。

美國前總統歐巴馬時期的國務院官員史戴西（Jeffrey A. Stacey）表示，「諷刺的是，英國脫歐後，對美國來說變成一個用處變少的盟邦，但英國卻更加需要美國」，「所以梅伊可能被迫投向當代人記憶中最難捉摸的美國總統懷抱」。

即使把川普喜歡交易的嗜好列入考量，他這次的英國之旅可能只會針對美英之間越來失衡的「特殊關係」發表長篇大論，卻不會提及在英國脫歐後的兩國貿易協定等明確細節。

對脫歐支持者來說，川普和脫歐提供完全揮別老舊制度和規定的機會。但對許多英國外交官員而言，脫歐象徵英國70年來試圖在與歐洲整合和與美國結盟之間求取平衡的戰略瓦解。