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印航改台灣名稱 印度外交部：符合國際規範

2018-07-05 22:15中央社 新德里5日專電

印度外交部發言人庫瑪今天首度對印度航空把台灣改為「中華台北」表態，他表示，印度航空的作法完全符合國際規範，也符合印度自1949年以來對台灣的一貫立場。

印度外交部發言人庫瑪（Raveesh Kumar）下午在外交部不定期記者會上，面對印度媒體問到印度航空（Air India）更改台灣名稱時，做以上答覆。

被問到既然是印度一貫的立場，為何印航現在才更改台灣名稱時，庫瑪表示，很難回答這個由印度航空才可以回答的問題，但重申印航所為完全符合國際規範，也符合印度1949年以來對台灣的一貫立場。

中國當局兩個多月來施壓各國航空公司更改台灣名稱，一直不甩中國要求的印度航空，最近悄悄地把官網上的「台灣」改為「中華台北」，並指這是在印度外交部批准下進行。

雖然印度航空把官網的「台灣」改成「中華台北」，但有觀察家認為，此舉不一定不利台灣。

觀察家說，雖然台灣不希望名稱被更動，但在中國壓力下，改成「中華台北」比起改成「中國台灣」更能被接受，印度航空此舉成為示範，其他國家的航空公司可不必照中國要求改成「中國台灣」，即使屈於壓力，只要遵循國際慣例改成「中華台北」就好。

印度最近已調整外交政策，試圖與區域強權維持等距而友好的關係，目的是為恢復「戰略自主」。

印度一方面持續參加目的為對抗中國在印太地區擴張的美、日、印、澳四邊論壇，一方面又與中國、俄羅斯修好，甚至傳將與中俄就印太概念召開海洋對話。

在印度總理莫迪4月訪問武漢與中國國家主席習近平舉行非正式領袖峰會後，雙方緊張關係已有緩和。在中印部隊洞朗對峙後，首次有中國解放軍高層訪問團近日在印度訪問。

目前，中國解放軍西部戰區副司令員劉小午正率團在印度訪問。

被問到莫迪4月與習近平見面後的中印關係時，庫瑪說，莫迪與習近平在武漢交換意見後，雙方透過高層級的交流與訪問、論壇、對話等加強雙邊關係，也包括國防訪團，因此中印未來的關係將會更好。

針對中共解放軍訪團正在印度訪問，庫瑪表示，這也是中印高層級互訪與交流的一部份，印度期待這類的雙邊交流能夠持續，包括中國國防部長未來到印度訪問。

印度中華台北外交部

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