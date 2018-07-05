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書摘／那些無法起飛的大象 失敗的新創企業案例

2018-07-05 10:08聯合新聞網 商周出版

創業是非常困難和痛苦的，我想我大概不會建議那些無法處理極端壓力的人創業。

—納瓦爾．拉維康特（Naval Ravikant），AngelList 的共同創辦人

所有快樂的公司都很相似， 但是每家不快樂的公司都有各自的原因。這句話是列夫．托爾斯泰（Leo Tolstory） 說的嗎？ 或是唐納． 川普（Donald Trump）說的？無論是誰說的都沒關係。這裡的重點是，與成功相比，我們可以從失敗中學到更多的東西。失敗越是引人注目，能學到的東西也就越多。所以接下來我會分析一些失敗的新創企業案例，看一看從每個案例中都能學到什麼。

◆ Homejoy：矽谷寵兒的商業模式缺陷

（本文出自《讓大象飛》， 史蒂文‧霍夫曼（Steven S. Hoffman）著...
（本文出自《讓大象飛》， 史蒂文‧霍夫曼（Steven S. Hoffman）著， 周海雲、陳耿宣譯，商周出版，未經同意禁止轉載。）
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Homejoy 是矽谷的寵兒。從表面上來看，它的創意非常誘人，堪稱家事服務業中的Uber。你需要有人幫忙清掃家裡嗎？ Homejoy 在網路上進行群眾募資，確保會享有最佳體驗，而且收費低於產業平均水準，它宣稱可以透過有效的規模化來做到這一切。

據估計，這個全球市場約四千億美元的規模，而且這家大膽的新創企業毫無壓力地從頂尖創業投資公司取得三千八百萬美元的融資，參與投資的創業投資公司，包括Google Ventures 和PayPal 的創辦人馬克斯．列夫琴（Max Levchin）。那麼是什麼地方出了問題？又怎麼可能會出現問題呢？

如果你觀察一下該公司的商業模式，事情就會變得清晰。在取得創業投資後，它開始全力快速擴張，提供優惠的交易條件，並且對開發新使用者的成本進行補貼。想想要只花十九美元就讓你家變得乾乾淨淨？ Homejoy 會用這個價格來幫你做好這件事，因為它相信顧客終身價值超過進行促銷的花費。

但是在早期，這個商業模式的問題就已經顯現了。顧客並沒有足夠的黏著性，原因是服務品質很差。那些清潔人員的服務品質大多低於平均標準，而Homejoy 又沒有在人員審核上真正做好把關。Homejoy 從一開始就沒有弄清楚的是，好的家事服務人員要找到一份工作是很容易的。事實上，市場有很大的需求。口碑傳播是很快的，在從事這份工作一段時間後，他們往往不得不停止接受新的顧客。因此，他們為什麼還要在Homejoy 上登記註冊，並且把他們辛苦賺的錢和你分享呢？

所以，Homejoy 能夠派遣的清潔人員就只剩下一些新手和在工作上偷懶怠惰的人。新手根本就不知道他們該做什麼，而那些在工作上怠惰的人又根本不會獲得使用者再次推薦。Homejoy 當時過於專注擴張和進入新市場，所以從來沒有真正思考該如何吸引更好的家事服務人員，後果就是顧客怨聲載道。所以，你絕不應該經營在雙邊市場上都無法加值的企業。

儘管有上述這些問題，Homejoy 在當時卻像野草一樣不斷成長，它在六個月內擴張進入三十個城市，包括倫敦、巴黎及柏林。「每次你進入新市場時，就好像推出一家新創企業。

Homejoy 當時的執行長阿朵拉．張（Adora Cheung）這麼說道。Uber正走向全球，為什麼Homejoy 就不行呢？兩者的區別是Homejoy 的模式在當時就已經崩潰了。

家庭清潔人員並不像計程車司機，清潔人員在工作結束後不會消失，好的家庭清潔人員會和同一個顧客維持多年的關係，但是Homejoy 卻要從中拿走二五％的費用，因此那些清潔人員為什麼還要卑躬屈膝地使用你的產品呢？很多最佳的清潔人員確實會使用Homejoy 平台來尋找新的顧客，但是他們在找到顧客後就會放棄這個平台，並且在Homejoy 的系統外收取報酬，他們把這稱為平台的漏洞，而Homejoy 未經周密考慮的收費架構對此則完全無能為力。

Homejoy 前員工聲稱只有一五％至二○％的顧客會在一個月內再次下單，Homejoy 則聲稱在有些市場的比例為三○％至四○％。無論是哪一個資料都不足以阻止公司在現金上的損失。到了最後，使用者的減少、平台的漏洞、糟糕的服務，以及快速的擴張，混合在一起就成為致命的毒藥。公司在燒了數千萬美元後，卻從未真正考慮該如何處理商業模式上的缺陷。這對所有的創新者都是一個教訓：你可以對商業模式創新進行實驗，但是要確保事情做得合情合理，畢竟二加二並不等於十。

（本文出自《讓大象飛》， 史蒂文‧霍夫曼（Steven S. Hoffman）著， 周海雲、陳耿宣譯，商周出版，未經同意禁止轉載。）

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