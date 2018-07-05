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中國退出ICAO飛航減碳協議 歐盟將奔走挽救

2018-07-05 09:51中央社 蒙特婁／布魯塞爾4日綜合外電報導

根據國際民航組織（ICAO）網站，中國已退出「國際航空碳抵銷體系」第一階段。歐洲聯盟（EU）消息人士表示，歐盟將遊說中國續留這項減少碳排放量的協議。

國際民航組織2016年促成這項具里程碑意義的「國際航空碳抵銷體系」（Carbon Offsetting Scheme for International Aviation, COSIA）。根據國際民航組織網站，上月29日公布的第一階段名單並無中國。

第一階段將於2021年啟動，由各國自願加入，又稱試驗階段。路透社先前曾瀏覽相關名單，當時中國榜上有名，不清楚中國現在反對加入的原因。

「國際航空碳抵銷體系」要求航空公司限制碳排放量，或透過全球各地指定的環境計畫，購買抵減排放額度。因此環保人士表示，航空巨頭中國參與這項協議至關重要。

中國近期曾主張從未允諾參與第一階段，若干參與相關私下談判但不願具名的消息人士透露，歐洲將施壓中國續留協議。

一名歐盟消息人士昨天指出：「在未來幾個月，歐洲將與ICAO的夥伴和中國合作，在不損及（這項協議欲達成的）環境完整性下，尋求解決中國疑慮的方式，以讓這個重要航空國家續留協議。」

碳排放歐盟ICAO

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