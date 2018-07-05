書摘／「馬蓋先醫療」 腫瘤科護士變身自造高手

2018-07-05 09:44 聯合新聞網 商周出版



來自宏都拉斯的荷西．岡梅茲．馬克斯（Jose Gomez-Marquez），在麻省理工學院有間實驗室，他曉得開發中國家會向已開發國家購入二手醫療器材，而要是醫療器材故障，也只能在無法取得零件的情況下自行修理。荷西看到護士必須自行拆解並修好器材，手法之聰穎，荷西佩服地為他們冠上「馬蓋先護士」的稱號。

（本文出自《自由自造》，戴爾．道弗帝，亞麗安．康拉德著，張家綺 譯，商周出版，未經同意禁止轉載。） 分享 facebook 在某篇講到DIY醫療套組的《Make:》雜誌文章裡，荷西講到他和團隊首次目睹醫療駭客是怎麼進行破解：「我們花了兩小時，才成功說服護士丹妮拉．烏爾比納示範，要怎麼修好碎裂的聽診器隔膜。這名年輕女護士來自尼加拉瓜中部，實驗各式各樣的塑膠，找出替代隔膜的方法，最後決定用剩餘的透明片材質，切成圓形，用膠帶貼在裡面，雖然樣子不太好看，卻很有用。」

荷西．岡梅茲．馬克思開辦MakerNurses活動，把護士當作醫護制度的領航革新份子，有些人甚至不知道自己就是革新份子，不曉得他們聰明即興想出的解決方法很管用。他還創立MakerHealth活動，在醫院裡發展醫療創客空間。MakerHealth的官網上寫道：「當一個人運用手作技能和現有資源，形塑、製造、組裝和改造物品，醫療界的自造於焉誕生。」

醫師與護士的發明之路

若醫療設備可以用來拆解會怎樣？荷西和他的麻省理工學院團隊開始研發MEDIKits（意思是「醫療教育設計和發明套組」），這個組合套件的用意是鼓勵醫療界的醫師與護士踏上發明之路。荷西解釋：「套組原先是幾盒組裝零件，讓麻省理工學院的學生熟悉醫療設備，進化後包含線性零件，讓人可以像堆樂高積木那樣，組裝成最終設置。」

「藥品套組是第一個實驗。拆分成幾個核心設備：注射筒、噴霧器、吸入器、穿皮貼片、藥丸和幾種當地藥房找得到的物件，然後加入修改元素：色彩編碼、形狀編碼、聯軸器、延長器、彈簧、活塞、止血器、角度感應器、蜂鳴器、計時器、單車打氣筒和模板切割器。再加入適當的常見功能消費性素材：束帶、魔鬼氈、膠黏劑、紙和塑膠布、塑膠管、針頭和呼吸面罩。」

「使用者開始拆卸、延展和測試產品時，發現了一件我們想也沒想過的事：他們駭入我們的套組。他們先單純要求是否可切剪塑膠管，然後視而不見我們精心設計的聯軸器，或者拿套組裡找到的某個零件，用在其他套組，例如為了安全起見，把診斷管用在某個機制，導致無法使用注射筒。使用者變成套組主人，套組設計師則愈來愈不需要訓練他人使用套組。所以若要這套套組成功，就得為了破解而設計。」

二〇一四年，荷西和醫院團隊在紐約布魯克林區的瑪摩利醫院，辦了一場迷你自造展，這是第一場在醫院裡舉辦的自造展。由於醫院二十四小時開放，自造展就分成白天和晚上兩班制。荷西在《Make:》雜誌的部落格公開展覽的重頭戲：

第一個滑著輪子進入會場的，是一個六呎高（一百八十公分）、真人尺寸的電子動畫醫療模擬假人模特兒，這是臨床情境技能中心的用品，也是「重製醫院病床」展覽的一部分，迷你自造展的賓客可以隨心所欲加入點子，改良一張平凡無奇的醫院病床，模擬情境對醫療自造很關鍵，如果可利用機器人進行實驗，就不用在病患身上實驗自己的點子。

腫瘤科護士變身樂高高手

維多．泰（Victor Ty）白天是腫瘤科護士，但每隔一天會變身樂高高手。他改造的直線加速器讓訪客大為驚豔，這台用於放射治療的大型機器，讓許多生病的孩子畏懼害怕，因此他的目的就是幫助小兒科病患面對機器，理解機器如何進行治療。明白機器操作和治療過程之後，孩子就對放射治療沒那麼恐懼了，尤其是有感受、語言和認知障礙的孩子。

有位兒童生命服務團隊的員工示範了他們製造的各種工具，幫助孩子理解，在不同的治療過程中，人體會經歷什麼。他們用玉米糖漿、膠囊糖果、雷根糖和瓶裝食品色素，完美演繹人體的發炎狀態，血液又是如何反擊等。我有朋友替美國陸軍軍醫設計先進的模擬系統，可是這個視覺呈現的血液系統，是我見過最厲害（也最便宜）的一種。噢，對了，而且這還是孩子自己做的，這就是健康自造。

另一個破解醫療系統的專案，就是開放人工胰腺系統（簡稱OpenAPS），旨在協助第一型糖尿病病患。該開放原始碼設計與樹莓派或微型英特爾愛迪生（Intel Edison）共同使用，駭入幾種糖尿病偵測裝置和胰島素輸送裝置，DIY製出基本的人工胰腺。OpenAPS的原型是DIYPS（全名「DIY胰腺系統」），二〇一三年秋天由西雅圖居民黛娜．路易（Dana Lewis）和史考特．萊布蘭（Scott Leibrand）製造。

他們搶先美國食品藥物管理局一步，用主題標籤「#我們不能等」駭入醫療保健系統。黛娜．路易在DIYPS.org網站寫了篇部落格文章：「身為糖尿病患的我們，眼見市面上美國食品藥物管理局核准的醫療裝置，無法因應眾人需求，包括警示聲不夠強、無法幫忙追蹤胰島素幫浦的暫時基礎率歷史等重要情報，因此我（跟史考特）決定首創#DIYPS。」

跟我合作多年的蜜雪兒．露賓卡（Michelle Hlubinka）及其夫婿羅伯特．庫克（Robert Cook），有個患有第一型糖尿病的兒子伊昂。她向我解釋糖尿病有多難管理：「你必須站在胰腺的立場思考，由於胰島細胞的運作跟無糖尿病的人體不同，你得手動平衡糖跟胰島素，才能維持生命。『臥床不起』是第一型糖尿病兒童家長最害怕的夢魘（我就是其中一人）：孩子睡眠的十個鐘頭內（在這段期間，你只能指望自己多少也能睡著），你必須不斷讓孩子處於低血糖的狀態，才不會產生長期後遺症，例如眼睛微血管破裂，卻不輕忽到讓指數低迷至大腦缺糖，導致癲癇發作，要是癲癇發作，而沒有補充能快速作用的糖分，病患就會陷入昏迷或死亡，這個系統實在太瘋狂複雜，我丈夫羅伯特曾經好幾個夜晚沒睡，跟伊昂的血糖搏鬥。」

羅伯特解釋生物化學人工胰腺（跟生物胰腺不同）共有三種成分：胰島素幫浦、持續性血糖感測器和劑量計算器。「目標就是從血糖感測器取得週期性讀數，調整胰島素劑量，將血糖控制在健康安全的範圍，由於胰島素劑量分配很危險，所以不容易。」

這個設置很笨重，接收器及連接零件和5V電池組的電線不太靈光。「由於不適合攜帶，我只能讓伊昂在晚上使用，但使用該設置的成人，可以塞進側背包或後背包，隨身攜帶能減輕他們的負擔，所以他們也樂於帶在身邊。病人每小時都要留意警戒，擔心是否有突發風險，或壽命可能減短，這就是為何大家會如此努力開發。」羅伯特說，繼近百年前發現動物胰島素後，有效的人工胰腺就是第一型糖尿病最重大的醫療進展。

（本文出自《自由自造》，戴爾．道弗帝與亞麗安．康拉德著，張家綺 譯，商周出版，未經同意禁止轉載。）