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美庫存下滑、伊朗供給疑慮升高 油價攀升

2018-07-05 07:22經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美國原油庫存連續第二周下滑，加上伊朗揚言阻止中東地區原油出口，推升油價金價周三漲至一周高點，主因美元走軟。

布侖特原油期貨收漲0.48美元，結算價報每桶78.24美元。西德州原油期貨漲0.19美元，報每桶74.33美元；4日為美國獨立紀念日假期，美國市場沒有結算價。

伊朗總統羅哈尼周二威脅，如果美國繼續要求各國停止購買伊朗石油。伊朗將干擾鄰近國家的原油付運。伊朗革命衛隊指揮官稱，準備阻止中東地區的原油出口。

儘管石油輸出國組織（OPEC）增產，但美國對伊朗原油出口制裁，利比亞和奈及利亞的輸油管道意外停運，使原油供給前景出現疑慮。PVM Oil Associates策略師Tamas Varga說：「理想情況下，原油產量增加將對油價產生下行壓力。不過，供給受干擾幾乎每周發生，在這種情況下，即使宣布增產，油價反而上升，其來有自。」

金價周三漲至一周高點，延續反彈走勢，主因美元走軟和貿易緊張局勢，但美國聯準會（Fed）進一步升息的預期，支撐美元，限制金價漲幅。

黃金現貨上漲0.3%，報每英兩1,256.20美元，盤中觸及一周高點1,261.10美元。美國8月黃金期貨上漲0.4%，至每英兩1,258.10美元。

伊朗金價油價

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