傳川普要歐盟拿汽車零關稅 換擱置威脅

2018-07-05 03:14 中央社 柏林/法蘭克福4日綜合外電報導



德國報紙今天報導，美國駐德大使格瑞尼爾告訴德國車商，若歐洲聯盟對美國汽車實施零關稅，美國總統川普將中止對歐盟進口汽車課徵關稅的威脅。

川普上個月揚言要對在歐盟組裝的所有汽車課徵20%進口關稅，此舉恐顛覆汽車產業當前在美銷售的商業模式。

德國「商務日報」（Handelsblatt）報導，格瑞尼爾（Richard Grenell）今天在美國駐柏林大使館開會，戴姆勒集團（Daimler）執行長柴奇（DieterZetsche）、BMW執行長克魯格（Harald Krueger）、福斯汽車集團（Volkswagen）執行長迪斯（HerbertDiess）親自出席。

報導引述與會人士指出，格瑞尼爾在會中作以上表示，但說川普要求取消美國汽車進口到歐盟的關稅來交換。

戴姆勒集團、福斯汽車集團拒絕評論，BMW則未立即回覆。

德國經濟部發言人也拒絕針對報導內容發表評論，僅說位在布魯塞爾的歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）正為歐盟成員國在處理對美貿易爭端的相關議題。

歐盟執委會發言人拒絕評論報導內容，強調歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）本月稍晚將在華府跟川普針對貿易問題展開討論。

美國目前對汽車、卡車分別課徵2.5%、25%的進口關稅；歐盟對美國進口汽車課徵10%的關稅。