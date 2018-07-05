貿易緊張持續 倫敦和法蘭克福股巿收黑

2018-07-05 00:37 中央社 倫敦4日綜合外電報導



在加徵新關稅之前，中國和美國的貿易緊張關係一觸即發，全球股巿今天停滯不前。歐洲主要股巿中，倫敦和法蘭克福股巿收黑。

倫敦FTSE 100指數跌20.20點或0.27%，以7573.09點作收。

法蘭克福DAX 30指數跌31.53點或0.26%，來到12317.61點。

巴黎CAC 40指數漲3.73點或0.07%，收在5320.50點。