沙國調整亞洲油價基準

2018-07-05 01:16 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



路透4日引述知情人士報導，沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）計劃10月起修改對亞洲的長期原油銷售定價的公式，為沙國自1980年代中期以來，首度調整官方售油價格（OSP）的基準。

消息人士透露，沙國油價新公式的參考指標，將根據杜拜商業交易所阿曼原油期貨的每月均價、以及定價機構標準普爾全球普氏（S&P Global Platts）評估的杜拜現貨均價兩者計算而得，兩者的參考比率為50比50，而非標準普爾全球普氏評估的阿曼和杜拜均價。

Aramco的10月官方售油價格，將根據阿曼原油12月期貨的平均收盤價、以及普氏評估的12月杜拜現貨價，並且預定4日稍晚正式通知亞洲客戶。

知情人士表示，雖然Aramco的決定令市場意外，但其實Aramco內部已討論調整官方售價基準的提案多年。杜拜商業交易所在2007年推出阿曼原油期貨，如今已經成為中東原油流動性最高的實體交割期貨。

交易員認為，Aramco此舉有利於提高阿曼原油期貨的流動性，以及以阿曼原油期貨為基礎的衍生性金融工具。

目前不清楚其他中東石油業者是否也會跟進調整油價基準。科威特消息來源表示，科威特常會跟隨大咖腳步，不過可能會先等幾個月觀察市場反應之後再決定。