英相提案...儘可能軟脫歐

2018-07-05 01:16 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



英國首相梅伊6日將向內閣提出關於英國與歐盟貿易關係的新提案，其中包括「儘可能軟脫歐」的策略，與疑歐派的閣員再度攤牌，也在下周爭取歐盟的支持。

金融時報報導，梅伊3日表示，她將在6日舉行的內閣會議中，改變脫歐談判的立場，模糊化或跨越一些紅線。

英國獨立電視台（ITV）政治編輯佩斯頓指出，梅伊將提出具有妥協意涵的第三個方案；這個方案是英國以歐盟共同關稅稅率課徵進口關稅，在產品貿易上遵循歐盟的規定，在服務業上則尋求相互承認規範。佩斯頓說，梅伊認為，如此將可避免須在愛爾蘭和北愛爾蘭之間進行邊境檢查。梅伊的顧問企今已提出兩種方案，但都未獲得黨內全面支持，且原則上也都被歐盟否定。

梅伊也希望歐盟友邦向其他歐洲領導人與布魯塞爾施壓，確保下周她提出脫歐白皮書時不會被斷然拒絕，以免面臨脫歐強硬派的激烈反應，在國內外同時陷入困境。

英國閣員在6日開會前夕之前，都無法看到新計畫的具體內容，壓縮了閣員組織反對活動的時間，支持硬脫歐的閣員因而希望梅伊能更清楚說明新提案的內容。英脫陣營的關鍵人物、環境大臣戈夫則預測，內閣將在沒人請辭的情況下達成協議，雖然一些保守黨議員已私下討論是否要發動罷黜梅伊。