美中緊張升高 引發避險潮

2018-07-05 01:16 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 鍾詠翔 ／綜合外電



美國與中國等貿易夥伴之間的緊張關係升高，可能衝擊全球經濟，正促使投資人加強避險操作，先對股市指數、貨幣、股利及債券可能走低等走勢避險，試圖保住獲利。

經濟日報提供 分享 facebook Russell投資公司歐洲、中東與非洲（EMEA）部門投資長費茲派翠克表示，投資人關注貿易戰疑慮，引發一波避險交易潮。而歐洲經濟成長動能減弱、油價每桶逼近80美元以及歐美央行緊縮貨幣政策，也是投資人憂心的問題。

投資人擔心，若貿易戰爆發，新興市場股市可能會淪為重災區，導致新興股市的空頭部位上升。IHS Markit公司的數據顯示，6月初放空新興股市的部位擴大至1,100億美元，攀抵金融海嘯後的最高峰，尤以中國、香港及紐西蘭是最被看空的市場。

投資人也透過選擇權等衍生性金融商品，對市場可能下跌預先避險，避險的標的包含標普500指數、道瓊歐盟Stoxx 50指數、德國DAX股市指數、澳幣兌美元以及人民幣兌美元等。

瑞銀集團（UBS）策略師說，投資人買進美股下跌10%以上時的選擇權賣權。湯森路透的數據也顯示，標普500指數未來兩周跌約10%的賣權未平倉量遠多於其他選擇權。

道瓊歐盟Stoxx 50股利期貨指數今年來跌約2.1%，代表投資人認為股利會減少。股利期貨過去是避險基金偏好的工具，如今也有愈來愈多主流資產管理公司和退休金基金使用股利期貨。

債市也是如此，IHS Markit的數據顯示，投資人在美元計價投資級公司債市場建立了550億美元空倉，今年來空倉規模增加80億美元。