美6月車市帶勁 銷售增5%

2018-07-05 01:16 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



美國6月汽車銷售增強，上半年銷售也維持穩健，不過貿易緊張與利率攀升等因素可能抑制未來需求。分析師預估，若川普政府對進口車加徵25%關稅，車市下半年將失去動能。

經濟日報提供 分享 facebook 據統計，美國6月汽車銷售成長約5%，其中，運動休旅車和大型貨卡車需求尤其強勁。上半年汽車銷售增長1.9%，接近歷史新高，得益於經濟強盛、低失業率和減稅措施。

通用汽車表示，上半年汽車銷售約比去年同期增加4.2%至147萬輛，豐田和飛雅特克萊斯勒同期銷量也增長。福特和本田上半年銷量持平，日產則下滑近5%。

通用首席經濟學家巴克柏格說：「稅改提高了可支配所得、消費者信心高漲、家庭收支狀況良好，再加上強勁的就業市場，都提高消費者購買汽車等高價產品的意願。」

不過，美國與貿易夥伴間的緊張，及互相威脅實施的報復性汽車關稅，已讓汽車業緊張不已，市場也擔心，美國自金融海嘯後的九年來汽車業復甦將很快終結。

LMC Automotive全球汽車預測總裁舒斯特說，如果提議的關稅真的實施（例如對進口車全面課徵25%關稅），汽車銷售可能大幅放緩。他推估，若25%關稅全都轉嫁到消費者上，美國全年汽車銷量將下滑11%，相當於約200萬輛車。