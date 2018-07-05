歐亞服務業PMI 報喜

2018-07-05 01:16 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 謝汶均 ／綜合外電



歐亞主要經濟體6月服務業景氣數據都報喜，歐元區6月商業活動擴張幅度較預期大，企業對經濟前景的信心卻是2016年底來最悲觀，顯示該區經濟強力反彈的機率不高。日本和印度6月的服務業景氣也較前一個月熱絡，主要受惠於企業訂單增加。

經濟日報提供 分享 facebook IHS Markit指出，歐元區6月綜合採購經理人指數（PMI）終值增至54.9，高於5月的54.1，優於市場原先預估的54.8，也遠高於象徵景氣榮枯分界的50。上月服務業PMI更攀抵四個月高點的55.2。

不過，追蹤歐元區企業樂觀度的未來產出次指標降至63.4，是2016年11月來最低點，反映隨著貿易戰顧慮升高，企業對經濟展望更加不安。

IHS Markit首席商業經濟學家威廉森說：「經濟成長步調加速以及物價上漲壓力再起，在在支持歐洲央行（ECB）認為應在今年底前縮減經濟刺激措施的論點，但這項調查的細節也證實，央行貨幣政策謹慎行事的做法是合理的。」

另外，日本6月服務業活動較前一個月增溫，顯示第2季經濟動能增強。

Markit／日經公布，經季節調整後，日本6月服務業PMI升至51.4，也是連續第21個月高於50之上，但服務業成長力道比這21個月景氣擴張時期的平均值弱，就業率的成長幅度也放緩。