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歐擬揪美日韓 協商降汽車關稅

2018-07-05 01:16經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

歐盟考慮召集美國、日本及南韓，洽談調降汽車關稅事宜。 路透
歐盟考慮召集美國、日本及南韓，洽談調降汽車關稅事宜。 路透
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金融時報報導，布魯塞爾當局正考慮召集美國、日本及南韓等世界汽車出口大國，針對調降關稅事宜舉行國際協商，以避免與美國展開全面的貿易戰。

知情外交官員透露，歐洲方面想趕在本月歐盟執委會主席容克爾赴華府拜會美國總川普前，先研究這個構想，希望能把握時間說服美方，打消對進口車加課懲罰性關稅的主意。

三位外交官員表示，歐盟執委會正探究與美國、南韓、日本等主要汽車出口國協商降關稅的可行性。此舉既可回應川普抱怨美國車遭受不公平貿易待遇的問題，也能降低其他參與國的汽車出口成本。

主要汽車出口國之間若敲定所謂的「複邊協定」，締約國可把特定一組產品的進口關稅降至彼此都同意的水準，無須世界貿易組織（WTO）全體會員國都加入。

經濟日報提供
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知情人士說，布魯塞爾已徵詢一些國家的看法，至於接下來會不會尋求展開磋商，或這項協議將涵蓋哪些汽車業相關產品，目前尚不得而知。歐盟執委會只表示，容克爾「尚未決定會晤川普時將討論何事」。

川普6月揚言，除非歐盟儘速撤除關稅障礙，否則將對進口自歐盟的汽車全面課徵20%的關稅。川普抱怨歐盟目前對美國小客車課徵10%的進口關稅，稅率遠高於美國課的2.5%，但歐盟指出，這種說法漠視美國對貨卡等其他產品築起更高的關稅壁壘。

另據路透報導，包括歐盟、中國、日本等逾40個WTO會員國，3日在貨品貿易理事會上，同聲抗議美國醞釀對進口車加徵關稅，指出此舉將擾亂全球市場並威脅WTO體系，畢竟汽車在世界貿易中占舉足輕重的地位。

歐盟川普WTO

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