千禧世代 改變食品業生態

2018-07-05 01:16 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 葉亭均 ／綜合外電



千禧世代偏好有機、非人工添加食材。 美聯社 分享 facebook 千禧世代排斥人工添加以及追求天然有機食材的偏好，正大大影響食品業巨頭的產品開發與收購策略，也讓不少強調「真材實料」的小品牌伺機崛起，在食品市場日益搶得市占。

變革風潮席捲消費產業，無酒精飲料品牌Seedlip便是一例，35歲創辦人布蘭森當初受夠店家以粉紅色綜合果汁充當「無酒精雞尾酒」而開業，所用成份為自家農場的碗豆、乾草、迷迭香與百里香，每瓶要價27英鎊，與高級琴酒相當。

Seedlip 2015年在倫敦高級百貨上市，兩天內即銷售一空，隔年並獲得酒業巨頭Diageo投資，於17家銷售。

研究顯示，22至37歲的千禧世代比父母年輕時更注重健康，較少飲酒，也更注重環保。對大品牌來說，這一切代表壓力提高，因為這一代消費者追求「真材實料」 。

法國最大食品集團達能公司執行長費伯說：「千禧世代有全新一套價值，追求有真材實料產品的品牌，要天然、簡單與在地化。」

千禧世代若有能力買得起，會偏好採購健康、新鮮且成分天然的食品。

尼爾森數據顯示，在美國，號稱是有機食品的銷售去年成長10%。在這種情況下，大品牌正輸給小型公司。過去十年當大公司仍在加工食品中添加糖與人工色素，許多小型新創品牌已冒出頭，提供更健康的另類選擇，通常還伴隨創業家有趣的故事。

超市也把更多販賣空間讓給小品牌，而小品牌本身也能不經店家通路，直接賣給消費者。波士頓顧問公司數據顯示，2011年至2016年，美國大型食品品牌的市占率被較小企業吃掉3個百分點，相當於220億美元的銷售額。