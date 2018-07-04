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英國6月服務業PMI意外擴張 八個月來最快成長

2018-07-04 23:18經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

IHS Markit周三（4日）發布數據，英國6月服務業採購經理人指數（PMI）攀抵55.1，優於上個月的54和分析師預測，為八個月來最快成長，帶動國內經濟反彈，並提高英國央行（BOE）最快下月升息的可能性。

IHS Markit本周稍早的調查已傳來好消息，英國6月製造業及營建業成長增速，Markit以此推估英國第2季經濟成長率可望倍增至0.4%。

Markit首席商業經濟學家威廉森（Chris Williamson）說：「服務業活動成長力道增強，顯示第2季經濟有反彈的跡象，也為央行8月升息鋪路，尤其在考量通膨壓力竄升的情況下更是如此。」

周三發布的數據也顯示，新工作成長為13個月來最快，商業和金融服務需求擴張，以及5月的好天氣刺激了消費者支出。但Markit也說，儘管經濟成長獲得動能，但脫歐相關的不確定性仍有抑制投資活動的跡象。

威廉森說：「這個數據既激勵人心、也令人意外，因為即使信心相對低迷，目前的商業活動仍持續展現韌性。現況與預期未來活動的指標之間有如此大差異，不禁令人擔憂經濟復甦只是靠短期支出在支撐，卻很有可能掩蓋了長期商業投資仍匱乏的狀況 」。

英國通膨

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