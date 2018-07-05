世足球衣贊助 Nike押對寶

2018-07-05 01:16 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 李孟宗 ／綜合外電



本屆世界盃足球賽冷門不斷，連帶讓兩大運動品牌的球衣贊助爭霸戰線出現意外結果：美國品牌Nike或許將因為賽局爆冷門，而勝過實力堅強的宿敵德國品牌愛迪達（Adidas）。

經濟日報提供 分享 facebook Nike本屆贊助現已晉級八強的巴西、法國、英格蘭及克羅埃西亞四隊球衣，恰巧前三隊最受博弈網站看好能奪下冠軍。

德國運動品牌愛迪達則贊助同樣闖進八強的比利時、俄羅斯和瑞典三隊。同樣進入八強的烏拉圭球衣則由Puma贊助。

Nike正努力讓2018會計年度的足球相關銷售超過20億美元，而贊助球隊交出亮眼戰績，象徵公司將大獲成功。

理財顧問公司Longbow資產管理公司執行長達勒海德（Jake Dollarhide）說：「雖然愛迪達主宰歐洲聯賽及美國職業足球聯賽贊助，但倘若Nike可以在非美國熱門運動（例如足球）搶下更多的市占率，對Nike的股價與品牌形象自然大有幫助。」

各大運動品牌通常在世足賽開踢前開始販售大部分的相關商品，不過球隊如果在場上獲勝，將能進一步帶動全球球迷爭相購買印有球隊隊徽以及顏色裝備的額外需求，尤其是在球隊意外晉級的情況下。

Nike曾於2014年巴西世足賽，在贊助球隊數目上首度超越愛迪達。

愛迪達今年展開反擊，贊助32強中的12支球隊，包括實力強大的衛冕軍德國、西班牙及東道主俄羅斯；Nike則贊助十隊。

但德國上月27日意外輸給南韓後，愛迪達股價隔日即重挫2.7%。同樣受矚目的愛迪達贊助球隊阿根廷以及西班牙也慘遭淘汰，墨西哥2日也輸給Nike贊助的巴西隊。

自上月14日世足賽開踢以來，Nike股價累計上漲近3%，主要受益於上月28日公布強勁的上季財報和營收預測。同期間愛迪達股價已下跌約5%。

歷史經驗 金融量能恐腰斬

【編譯鍾詠翔／綜合外電】2018年世界盃足球賽本周進入八強淘汰賽之際，花旗提出的研究報告顯示，世足賽賽事令金融市場的交易員嚴重分心，最高可導致成交量一口氣驟減50%。

花旗透過使用今年夏天世界盃與2014年巴西世足賽的資料，發現在比賽時段成交量可能銳減50%，執行交易成本則大幅攀升。比伯等花旗分析師3日表示，足球確實令人分心，影響市場的深度、成交量及執行成本。

分析師指出，交易員分心的程度因商品不同而有明顯差異，且歐洲的足球迷人數較多，因此歐洲比美洲更容易分心並不令人意外。

此研究結果呼應湯森路透，湯森路透對2014年世界盃的研究顯示，重大賽事登場時，主要國際證交所成交量的降幅比往年更大，且每當巴西隊（主辦國）和德國隊（2014年冠軍）出戰時，交易員似乎特別容易分心。

歐洲央行（ECB）也做過類似研究，結果發現當某國代表隊出賽時，該國市場的交易次數會下降45％，成交量則驟降55％；球隊進球時，交易活動又會再降5％。