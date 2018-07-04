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東京設計商品展 台北創意生活館受青睞

2018-07-04 23:30中央社 東京4日專電

2018東京設計商品展今天登場，台北創意生活館（TAIPEI corners）以優質的文創風格受到青睞，日本展覽集團主管稱讚台灣的文創商品深具前瞻性。

由台北市政府文化局指導、台北市文化基金會創意發展部暨松山文創園區策劃的TAIPEI corners 4日在東京設計商品展中拉開序幕，18家台灣優質文創品牌跨海傳達專屬台北的風創文格。這也是TAIPEI corners連續4年參展以來規模最大的一次。

台北市文化局長鍾永豐、松山文創園區執行總監周琍敏、駐日代表處副代表郭仲熙、駐日代表處台灣文化中心主任朱文清等人均出席開幕儀式。

台灣參展的文創品牌包括賽先生科學工廠、布物設計、紙可拍、元器、溫品、以覺學、生物室、西門紅樓等。

鍾永豐致詞時表示，台日兩國鄰近，語言與歷史關係密切，文化創意上的互動更是密切，特別是日本的設計、生活美學在亞洲地區非常受到肯定，對台灣有非常深刻的影響。

他說，對台灣的文創業者而言，日本是台灣拓展國際市場最重要的一個地區，也是借鏡的對象。台北市政府除了扶植優質文創品牌能跨入國際市場之外，也將致力於將台北市打造為深具特色的文創之都。

日本展覽集團的海外事業部專門委員鈴木一致詞時表示，他訪台已逾70次，每次去都驚豔台北市容、街角的原創精神，這次來自台北非常優秀的文創業者齊聚展場，其設計實力品牌是有目共睹的，從展場商品看出台灣的文創商品和日本市場很契合、深具前瞻性。

這次TAIPEI corners的展區，以「大人的生活遊樂學」做為出發點，重新定義屬於大人的設計生活學，以提升生活的品味與樂趣為方向，透過材料、故事與趣味性作為選品重要指標，導入日常生活的陳設佈置與用品中。

參展的紙可拍業者說：「紙可拍商品的最大特色是把相機變成藝術品和設計商品，只有我們能做出讓人哇的產品。」這是全世界最環保、最有創意的相機現在相機，演變成有木頭的、透明的，愈來愈有趣且深具創意。

看重網路行銷趨勢與新型態網路購物崛起，這次的活動首度與日本規模最大的手作市集網站minne合作開設「TAIPEI corners」網路專區，透過線上與線下連結，打造不同以往的展售模式。

此外，為延續台北風格魅力，今年再度與日本關東地區最具規模的atre百貨合作，以大夥圍紅桌而坐的台灣在地文化「呷辦桌」為題，由松山文創園區松菸小賣所精選台灣13個優秀文創品牌現場展售。

此外也與日本目前會員最多的手作基地Makers'Base攜手於2日至5日在東京atre百貨人氣據點惠比壽店4樓搶先推出「TAIPEI corners Pop-up- Shop」限定快閃店。

文創

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