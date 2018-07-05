供過於求 全球牛奶拍賣價大跌

2018-07-05 01:16 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



全球牛乳價格在4日的拍賣會大跌5%，為今年來最大跌幅。 路透 分享 facebook

全球牛乳價格在4日的拍賣會大跌5%，為今年來最大跌幅，反映供應擴增的影響。紐西蘭全球乳製品拍賣（GDT）價格指數4日跌5%，平均售價跌到每公噸3,232美元，延續上月GDT價格指數跌1.2%、均價跌到每公噸3,481美元的頹勢。

同時，全脂奶粉均價跌7.3%至每公噸2,905美元，脫脂奶粉均價跌4.6%至1,913美元。

這是乳製品價格連續第三個月下滑。

經濟日報提供 分享 facebook 與此同時，紐西蘭乳品生產商恆天然（Fonterra）3日表示，由於紐西蘭當地秋季天氣狀況良好，5月在紐國的牛乳總產量增加6%。這家紐西蘭牛乳生產合作社由大約10,500個酪農戶共同擁有，控制全球近三分之一牛乳貿易。

AgriHQ分析師凱索頓指出，恆天然產量增加的消息使市場緊張。

這場拍賣活動是由恆天然合作社集團所擁有，但獨立營運於恆天然之外，美國的Dairy America與澳洲的Murray Goulburn等公司都會運用此平台，出售奶粉等乳製品，下次拍賣會預定7月17日舉行。

乳品業貢獻逾7%的紐西蘭國內生產毛額（GDP），因此乳品拍賣情況通常會影響紐元匯價，但紐元4日兌美元匯價對最新拍賣結果反應冷淡，仍盤旋在0.6750美元附近，主因是市場聚焦於美國與中國貿易緊張情勢升溫。

分析師指出，中國7日起對一連串美國產口加徵進口關稅，課稅清單上包含乳品及其他農產品。

換言之，紐西蘭乳品可能受惠於中-美關稅大戰，因為美國乳品被加徵關稅，使紐國乳品價格顯得相對便宜，可望促使中國方面擴大進口紐國乳品，進而推升價格。

不過，短期內，乳品買家更擔心貿易摩擦加劇會影響紐國乳品買氣。自從上次拍賣以來，中國人民幣已貶值約3%。