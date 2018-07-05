新興食物科技 亞洲創投新歡

2018-07-05 01:16 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 謝汶均 ／綜合外電



亞洲人口正快速成長、對飲食的要求也提升，許多亞洲創投公司因此正在探索，能否以昆蟲和實驗室培養肉品等新興食物科技，協助滿足亞洲市場愈來愈大的胃口。

經濟日報提供 分享 facebook 金融時報報導，亞洲近年興起許多食物新創公司的加速器。中國第一個專注於食物科技的加速器Bits x Bites成立於2016年，常提供食物新創公司50萬美元以內的種子資金，以換取少部份股權，並透過提供導師制度和連結新創公司與潛在投資人，幫助十家新創成長。

Bits x Bites去年也把對永續食物追尋的觸角延伸到蠶蛹，投資新創公司Bugsolutely。Bugsolutely將富含蛋白質、維他命、礦物質和纖維等成份的蠶蛹，製成類似薯片的脆片Bella Pupa。

澳洲也已至少成立兩家專注在食物和農業的新創公司加速器。

掌握1,000萬澳幣（738萬美元）的SproutX由澳洲退休基金Hostplus資助，SproutX的運作方式類似Bits x Bites，截至目前已投資19家新創公司，領域遍布電子商務、機器人到物聯網。

此外，新加坡淡馬錫主權基金、香港首富李嘉誠等知名亞洲投資人及機構也投資美國的食物新創公司Impossible Foods，該公司出售嚐起來像真正的肉的素食漢堡肉。