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美中貿易戰雲密布 台商考慮製造業務是否撤出中國

美中貿易戰雲密布 台商考慮製造業務是否撤出中國

2018-07-04 22:47經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

香港英文報南華早報報導，台商在評估若美中貿易糾紛惡化，是否將製造業務撤出中國大陸，雖然此舉代價沉重，但在全球兩大經濟體貿易戰全面爆發的情況下，台商可能掃到颱風尾，淪為大輸家之一。

一些評估數據顯示，將近五分之一台商可能會受美中貿易戰波及，截至去年7月，大約有5萬名台灣人在大陸成立公司，從事投資活動。

美國擬於6日起對價值340億美元的中國進口產品課徵關稅，象徵華府祭出的第一波懲罰關稅生效。美中貿易戰雲密布，令在中國有生產業務的台灣企業主管擔憂起未來。

王山姆（音譯）是台資企業的執行長，已經試圖縮減在中國的投資活動，並將部分業務轉移至越南或印度等國家。然而，這是一項長期計畫，得花時間取得官方營業許可、招聘員工。

王山姆擔憂在中國的業務可能遭遇重創，原因是若美國政府祭出的第二波關稅生效，電子產品將淪為重災區。

王山姆12年前赴深圳設廠，向中國業者供應晶片，陸資採用晶片而生產的產品最終會銷往美國。王山姆說，許多台商都對最新國際發展憂心忡忡，擔心最終中國可能縮減採購台灣零組件。

鴻海集團董事長郭台銘上周在股東會上表示，美中貿易關係緊張是鴻海面臨的最大挑戰，高層主管正積極提出應變措施，有好幾套應對方案。

南華早報報導，面對上述國際情勢，蔡英文政府則淡化貿易戰的可能衝擊。國安會在6月提出的評估報告中指出，美國將在6日實施的「清單一」加徵關稅項目多是供應大陸內需市場，對國內產業及大陸台商影響不大。

美中貿易戰雲密布，圖左為中國國家主席習近平，圖右為美國總統川普。（圖／美聯社）
美中貿易戰雲密布，圖左為中國國家主席習近平，圖右為美國總統川普。（圖／美聯社）
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