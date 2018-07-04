對美加徵關稅提前生效？中國外交部避答

2018-07-04 19:38 中央社 北京4日電



美中貿易戰相互加徵關稅清單都將在6日生效，中國清單可能因時差提早12小時生效。中國外交部今天僅表示，只要美方推出加徵關稅清單，中方將「綜合使用各種必要措施」。

美中貿易戰6日將正式開打。路透社今天引述知悉相關計劃的消息人士說，中國對340億美元的美國商品加徵關稅，將從北京時間7月6日0時起生效，較美國對中國商品加徵關稅早12小時。

中國外交部4日下午舉行例行記者會，發言人陸慷對相關提問重覆中國商務部說法，指中方已做好準備，只要美方推出加徵關稅清單，中方將綜合使用各種必要措施，堅定捍衛自己的國家利益和人民利益。

他說，中國商務部表態的邏輯已經很清楚。關於具體操作問題，建議媒體向主管部門詢問。

中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴6月25日在北京與歐盟委員會副主席卡泰寧（Jyrki Katainen）共同主持第7次中歐經貿高層對話。

路透近日報導，當時中國曾向歐盟提出要求，希望在7月中旬舉行的中歐領導人會晤期間，雙方發表針對美國貿易政策的措辭強硬的聯合聲明，但歐方拒絕了這項要求。

陸慷今天則表示，中歐經貿高層對話期間，雙方都認為必須堅決反對單邊主義和貿易保護主義，以務實的舉措推動雙邊經貿合作，共同維護以規則為基礎的多邊貿易體制。

他說，「雖然一次對話不可能解決所有問題」，但只要堅持互利共贏，中歐合作就一定能夠行穩致遠，為中歐關係、為變化的世界貢獻正能量。