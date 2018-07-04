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經濟解析／全球經濟&市場面臨三重震撼夾擊

2018-07-04 18:01經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

匯豐銀行（HSBC）分析師警告，全球經濟可能面臨「三重震撼」襲擊，美國總統川普發動的貿易戰是其中首屈一指的風險，若這三股威脅合擊，將危及世界經濟復甦並打擊全球市場。

匯豐銀行分析師群在6月底發布的研究報告中指出，這三重震撼包括：美國的金融情勢緊縮、油價上漲，以及貿易戰節節升高。

這項報告說，幾個月前，主要經濟體同步成長還是全球經濟的主題，但現在局勢已丕變，美國經濟在大規模財政刺激下正在加速，與其他成長已減速的經濟體分道揚鑣，目前的情況是兩者互相抵銷，但未來數月內，以下三重「震撼」來襲可能輕易打破這種平衡，使全球經濟急轉直下。

1. 美國金融情勢緊縮。

美國是世界最大的經濟體，也因此是全球成長最大的單工驅動力。大致而言，美國企業有充分時間因應聯準會（Fed）貨幣政策逐步正常化，但Fed升息及其衍生效應仍帶給新興市場巨大衝擊，特別是經常帳逆差龐大的國家，例如阿根廷和土耳其，極易因全球金融情勢變得緊縮而受創。

匯豐銀行指出，近期內，隨Fed進一步升息受創最重的會是具有下列弱點的新興市場國家：對外逆差高、美元計價企業債務高、外資在本地債市的參與度高，以及再融資需求高。有這「四高」問題的新興經濟體，對美國進一步緊縮貨幣政策的曝險程度也最高。

2. 油價上漲

原油價格在2016年初曾跌破每桶30美元的谷底，但在石油輸出國組織（OPEC）及其盟友協議減產下，如今國際油價已回升到大約每桶75美元的價位。但若油價繼續攀高，未必是好事。

匯豐銀行的分析指出，川普決定恢復對伊朗制裁，是油價比3月中旬約漲了10美元的主因。假設油價接下來持穩於每桶70至75美元的區間，帶給全球的衝擊可能是「三重震撼」當中最輕微的。不過，對本國幣顯著貶值且石油仰賴進口的國家（例如印度）而言，則可能承受嚴重的經濟打擊。

3. 貿易戰愈演愈烈

川普發動的貿易戰若節節升高，對全球經濟成長造成的傷害將是「三重震撼」中最大的。川普政府最近宣布對中國工業製品加徵進口關稅，同時歐盟等美國貿易夥伴也對美國實施報復性關稅、還擊川普的鋼、鋁關稅，加上美國對進口車加課關稅的風險升高，美國已將貿易戰拉高到令人憂心忡忡的新層次。

匯豐分析師認為，如果接下來的貿易戰情勢未再進一步升高，也就是關稅戰規模局限於數千億美元之譜，對全球成長的衝擊應該不至於太重；但若劍拔弩張的緊張情勢繼續升高，代誌就大條了。報告寫道：「對全球經濟的整體衝擊程度，端視最後付諸行動的關稅金額有多少，而這要看參議院是否介入、川普是否改變主意、以及貿易夥伴國是否讓步而定。」

匯豐的結論是：這三重震撼雖會對全球成長構成重大威脅，但衝擊效應尚待一段時日浮現 ，整體而言，2018年全球經濟「以金融海嘯後的標準而言尚稱堅實」，不過後遺症可能在未來數年逐漸顯現，2019年全球成長趨緩勢不可免。

美國總統川普發動貿易戰，是衝擊全球經濟成長的最大風險。（圖／路透）
美國總統川普發動貿易戰，是衝擊全球經濟成長的最大風險。（圖／路透）
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油價川普Fed

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