美輸中340億美元商品 知情人士：6日起課關稅

2018-07-04 16:42 中央社 北京4日綜合外電報導



知情人士告訴路透社，中國將從6日午夜起，對價值340億美元的美國進口商品課徵關稅，此舉將惡化全球兩個最大經濟體的貿易關係。

美國先前表示，6日起對價值340億美元的中國進口商品課徵關稅，而北京誓言同天展開報復。

然而，由於12小時時差，使得北京實際上先課徵關稅。

未獲授權對媒體發言的知情人士以匿名方式告訴路透社：「我們的措施是平等的，意味著若美國於7月6日開始，我們也於7月6日開始。所有政策於午夜起開始實施。」