親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
泰洞穴搜救奇蹟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

海航集團董事長王健法國考察意外去世 享年57歲

前雲林縣長張榮味涉賄判8年定讞 啟動防逃

美輸中340億美元商品 知情人士：6日起課關稅

2018-07-04 16:42中央社 北京4日綜合外電報導

知情人士告訴路透社，中國將從6日午夜起，對價值340億美元的美國進口商品課徵關稅，此舉將惡化全球兩個最大經濟體的貿易關係。

美國先前表示，6日起對價值340億美元的中國進口商品課徵關稅，而北京誓言同天展開報復。

然而，由於12小時時差，使得北京實際上先課徵關稅。

未獲授權對媒體發言的知情人士以匿名方式告訴路透社：「我們的措施是平等的，意味著若美國於7月6日開始，我們也於7月6日開始。所有政策於午夜起開始實施。」

北京

相關新聞

搶搭印度成長列車 兩大變數：油價、持有時間

2018-07-04 15:18

美中貿易戰火熱 羅林泉：責任完全在美方

2018-07-04 16:00

有安全疑慮 福特被要求召回135萬輛休旅車

2018-07-04 15:48

憂中美貿易戰爆發 亞股走低

2018-07-04 14:18

中國有時差 貿易戰開跑早半天

2018-07-04 13:29

美中貿易戰6日大限將至 一系列Q＆A帶你看勝負

2018-07-04 13:22

川普再轟哈雷 揚言引進對手

2018-07-04 13:21

南韓6月外匯存底首破4000億美元

2018-07-04 12:40

利用平台優勢搶市 亞馬遜自有品牌商品引壟斷爭議

2018-07-04 12:20

美5月工廠訂單意外增加 製造業走強

2018-07-04 10:26

美擬課徵汽車關稅 40多國WTO會議提反對

2018-07-04 09:28

書摘／美國創客心態 熱愛自由、個人能力進步勝過產業

2018-07-04 09:07

美國商務部：暫時解除中興通訊部分禁令

2018-07-04 08:48

書摘／大預算不見得好 過多的資金有可能是毒藥

2018-07-04 08:41

美放鬆禁令 中興仍損失7億美元合約

2018-07-04 08:41

特斯拉高階主管再出走 首席工程師費爾德離職

2018-07-04 08:07

美暫時允許中興進行部分業務 尚未解禁

2018-07-04 07:52

油價震盪 西德州原油逾三年來首度升穿75美元

2018-07-04 07:35

科技股收跌 美股假期休市前全面下挫

2018-07-04 07:08

貿易戰 墨比爾斯挺土耳其、越南

2018-07-04 00:48

先鋒將掀起ETF價格戰

2018-07-04 00:48

金價走跌 投資大咖喊進

2018-07-04 00:48

鮑威爾護盤落空 全球股市苦

2018-07-04 00:46

紐約油價 漲破75美元

2018-07-04 00:45

日本盼2050年 再生能源成主力

2018-07-04 00:08

北京施壓要求共抗川普貿易政策 歐盟回絕

2018-07-03 22:47

步步進逼 美國：逾50家跨國企業打算退出伊朗市場

2018-07-03 20:26

聽不下去！川普美歐貿易發言 遭荷總理當面反駁說不

2018-07-03 18:35

泰國受困洞內13人 吃寵物營養膏

2018-07-03 18:01

中國下一件大事 二手車市場

2018-07-03 16:27

蘋果8月1日秀財報 外界關注美中貿易戰影響

2018-07-03 15:55

憂危國安 美擬禁中國移動進入美國市場

2018-07-03 13:31

川普：WTO對美國非常糟糕 警告將採取行動

2018-07-03 13:09

戴維斯專欄／掀開全球債務攀高的面紗

2018-07-03 01:06

豐田等企業 在日海域探勘稀土

2018-07-03 01:06

油市中期供給 還是吃緊

2018-07-03 01:06

川普轟OPEC操縱石油市場

2018-07-03 01:06

石油巨擘 跨足電動車充電

2018-07-03 01:06

沙、俄啟動增產 油價下跌

2018-07-03 01:06
看更多

熱門文章

被騙拍性感裸露照 最正高中校花哭訴：別點開照片

2018-07-04 12:01

歐陸8點檔！梅克爾狠分手 癡情葡萄牙卻遭背叛...

2018-07-04 11:00

理髮店內凌晨上演「四腳獸」 路人邊錄影邊喘息

2018-07-03 22:31

女子車廂內拿電扇吹下體 味道讓其他乘客想逃離

2018-07-03 17:25

影／「旋律深印腦海」 14歲少女在美棒球賽演唱中華民國國歌

2018-07-04 12:42

情侶飛希臘度假馬上被遣返 只因忘把護照帶下機

2018-07-04 11:32

北京施壓要求共抗川普貿易政策 歐盟回絕

2018-07-03 22:47

聽不下去！川普美歐貿易發言 遭荷總理當面反駁說不

2018-07-03 18:35

泰國13師生出洞難 最糟再困4個月

2018-07-04 01:14

美司法部宣布 廢除大學種族平權入學指導方針

2018-07-04 05:30

第一個大規模研究：喝咖啡可延壽

2018-07-03 17:30

科技股收跌 美股假期休市前全面下挫

2018-07-04 07:08

鮑威爾護盤落空 全球股市苦

2018-07-04 00:46

美大學招生考慮種族政策 傳川普擬廢除

2018-07-04 02:33

泰國受困洞內13人 吃寵物營養膏

2018-07-03 18:01

影／菲澳男籃大亂鬥 菲教頭：澳洲欺人太甚

2018-07-04 12:59

3方法救泰國13師生 各有難處

2018-07-04 01:14

受困洞穴救援難度高 史上不乏成功案例

2018-07-03 20:54

特斯拉高階主管再出走 首席工程師費爾德離職

2018-07-04 08:07

先鋒將掀起ETF價格戰

2018-07-04 00:48

肢解軍人男友後排成惡魔狀 女子事後竟說不記得

2018-07-04 14:18

衛生棉條引發中毒休克 16歲少女校外活動時斃命

2018-07-04 12:16

新手奶爸餵「母乳」 丈母娘也傻眼

2018-07-04 09:16

若被困在洞穴內 專家教你如何求生

2018-07-03 18:07

金價走跌 投資大咖喊進

2018-07-04 00:48

賠慘了！美郵局誤用自由女神圖像判賠台幣1億

2018-07-04 12:07

「若不是我，我們現正跟北韓打仗」　川普吹噓談判順利

2018-07-03 22:36

美中貿易戰6日大限將至 一系列Q＆A帶你看勝負

2018-07-04 13:22

赴日工作者暴增 日本商社為何愛台灣人？

2018-07-04 15:46

心疼！黃金獵犬腫成豬頭 原來牠是真英雄

2018-07-04 14:15

步步進逼 美國：逾50家跨國企業打算退出伊朗市場

2018-07-03 20:26

影／泰受困足球隊新影片曝光 精神奕奕對鏡頭打招呼

2018-07-04 12:05

驚！「超人」衝撞法國核廢料儲存設施

2018-07-04 12:30

油槍還沒拔…男瀟灑開走車 害加氣站爆炸起火

2018-07-04 14:01

影／菲律賓怎麼了？連續2天地方首長當街遭槍殺

2018-07-04 12:28

「為了國安」美擬封殺中國移動

2018-07-04 00:09

美放鬆禁令 中興仍損失7億美元合約

2018-07-04 08:41

巴比侖颱風襲日 已知16人受傷

2018-07-03 20:24

英連日高溫 太陽能發電破紀錄

2018-07-03 17:12

男大生遭控性侵退學又丟工作 向女同學求償1.8億

2018-07-04 16:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top