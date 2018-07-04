美中貿易戰6日大限將至 Q＆A帶你看勝負

2018-07-04 13:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國總統川普日前大膽宣稱，將能輕易贏得貿易戰，是否真如他所言，很快就能分曉。美國將從7月6日起對中國340億美元商品課徵關稅，預期中國也將同規模反擊，以下為貿易戰的可能衝擊。

Q：美國做了什麼？

A：白宮上個月宣布準備對1,100項、每年由中國進口總值約500億美元的商品課徵25%關稅。原先美方打算從4月起對1,333項中國商品課徵關稅，參酌公眾意見後從清單減去515項，新增284項。6日起將對818項、價值340億美元商品課稅。新增的284項商品規模達160億美元，但須進一步徵詢意見後才會開徵。

Q：中國如何回應？

A：北京當局表示決不屈從於川普的壓力，若美國6日開徵關稅，中方將對545項美國商品課徵25%關稅，這些商品價值340億美元，包括大豆、龍蝦、運動休旅車和威士忌。此外，中方的清單還有114項美國商品，每年規模160億美元。

Q：引發美中貿易衝突的原因？

A：川普政府指控中方透過掠奪式的非法策略，試圖奪取美國科技霸權，官員直指北京的「中國製造2025」發展計畫迫使外資在相關產業失去優勢。

Q：貿易戰最可能造成哪些衝擊？

A：最初對美國、中國或全球經濟可能沒有太大損傷，但如果衝突形勢進一步升高，所受衝擊將加深且擴散。美銀美林經濟學家稱，若貿易戰全面開打，並持續超過一年，將拖緩美國經濟成長。貿易戰將打亂供應鏈，折損企業信心，增加不確定性，可能足以把經濟推向「全面衰退」。

Q：可不可能有解決方案？