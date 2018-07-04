中國有時差 貿易戰開跑早半天

2018-07-04 13:29 世界日報 編譯中心╱綜合3日電



圖為中國國家主席習近平。美聯社 分享 facebook 美中貿易戰訂於本周五(6日)起開打，川普總統威脅加徵關稅，中國警告以同等力度反擊，兩國將互對500億美元產品開徵懲罰性關稅；北京與華盛頓有12個小時時差，媒體注意到中國有可能利用時差領先的優勢，首先對美國加徵關稅。

中國外交部發言人陸慷3日則表示，中方已經做好準備。他說，中國政府當然有義務維護自身的正當權益，包括中國產業界和消費者的正當權益；如果美方出台所謂的徵稅清單，中方已經做好準備，將綜合使用各種必要的舉措，堅決捍衛中國的國家利益和人民利益。

中國媒體東網3日報導，由於時差問題，中國在美國加徵關稅前已採取懲罰性措施。

該報導說，中美貿易戰開打之際，兩國均再向對方進口的產品加徵關稅。日本媒體也報導，由於兩國有12個小時的時差，導致一直聲稱受美方挑釁，才被迫採取懲罰性關稅的中國，在美方尚未加徵關稅前，已先發制人祭出措施。

日本產經新聞3日報導，中國財政部曾明確表態，針對美國從6日開始、對中國進口產品徵收高額關稅的措施，中方將從6日起採取報復性措施。因北京時間比美國東部時間快12小時，等於美國關稅措施未開始，中方的報復措施已然開始。

報導說，對此中國財政部宣傳部門回應表示，報復性措施從北京時間周五凌晨零時開始，並不是有意先發制人，「我們一直都說是從6日開始」。

川普總統上月發聲明稱，鑒於中國偷竊美國知識產權和技術，以及中國不公平的貿易行為，美國將對中國500億美元產品徵收25%關稅。川普還警告，如果中國採取報復措施，美國將徵收額外關稅。