川普再轟哈雷 揚言引進對手

2018-07-04 13:21 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合3日電



川普總統3日再度砲轟哈雷機車(Harley-Davidson)，並提到聯邦政府正在洽談引進其他的機車製造商到美國。

財經媒體CNBC報導，自從歐盟國家為了反制川普政府對盟國祭出的關稅壁壘，宣布也對美國進口貨品課徵高關稅後，哈雷機車就表示將把部分生產作業移往海外，也引來川普連串批評。

川普3日再度發推文說：「既然哈雷機車要把部分業務移出美國，我的政府正與其他想要進軍美國的機車企業洽談。哈雷的顧客可不高興公司這麼做，2017年營業額少了7%。美國才是行動的所在！」

川普先前在6月27日也曾在推特發推文抨擊哈雷機車，當時他說：「哈雷應該100%留在美國，是因為這裡的人才讓你們成功。我已經為你們做了這麼多，然後就給我搞這個。其他的企業都回到他們歸屬的地方。我們可不會忘記(你們想移往海外)、顧客也不會，而且現在正高興的競爭對手也不會！」

哈雷機車於6月25日表示，歐盟課徵的關稅將導致每輛哈雷機車的平均成本大增約2200元，因此該公司打算將部分生產移往海外，但不會移到歐洲。目前哈雷機車的海外生產基地分別在巴西、印度、澳洲與泰國。

在美國國內，哈雷機車關閉了密蘇里州的一座工廠，並將產線轉移至賓州。

根據瑞士投資銀行UBS統計，2014年全美市占率前五大機車品牌分別為哈雷、本田(Honda)、山葉(Yamaha)、川崎(Kawasaki)與北極星(Polaris)。

報導提到，2017全年哈雷機車營收較前一年衰退7.2%，在美國的銷售量較前一年少了10.5%。