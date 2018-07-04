書摘／美國創客心態 熱愛自由、個人能力進步勝過產業

2018-07-04 09:07 聯合新聞網 商周出版



創客心態可能是任何國度或文化的要素，不同國家文化可能會用不同方式表達。創客心態並不是專屬美國的特質，但我們對國家的驕傲，卻讓我們能抱持這種信念。因為我們能從過去的歷史看見這項特質，因此把自造和自造心態視為美國人的一部分。

富蘭克林和賈伯斯的傳記作家華特．艾薩克森（Walter Isaacson）為《華盛頓郵報》寫了篇文章，標題為「富蘭克林眼中的美國人」，文中他提到美國人分為兩個不同類型：一種是「熱愛自由的個人主義者」，另一種則是「在乎民眾的國民，視國家進展為共同努力目標」。他認為富蘭克林是「美國原型的第一個化身」，富蘭克林「深信美國要做的，不僅是歌功頌德，還要確保未來每一代都有成功的機會」，以上字字摘自艾薩克森的文章。

（本文出自《自由自造》，戴爾．道弗帝，亞麗安．康拉德著，張家綺 譯，商周出版，未經同意禁止轉載。） 分享 facebook 富蘭克林也許是美國第一位知名創客，他很實際，卻好奇心十足。白手起家的他，剛開始只是小學徒，沒有太豐富的正式學校教育背景，卻從實際世界的經驗裡學習。富蘭克林闖蕩各個讓他感興趣的領域，並在不同領域卓越貢獻，商業與政治上的表現亦很斐然。除了富蘭克林爐外，他的實用發明眾多，包括雙光鏡片、避雷針和浮板。他著名的風箏實驗，帶領他發現並描述重要的電子特性，他還發明了我們現在都使用的名詞，例如電池和導體。讓木製建物不被雷劈到著火的避雷針，則是他自己學會駕馭電子，並化作實際應用的例子。

湯瑪斯．傑佛森（Thomas Jefferson）位於蒙地沙羅的家，就是必訪的美國創客博物館，他也深受啟蒙年代影響，追求的興趣範圍廣泛。到蒙地沙羅一訪時，我發現了一種書寫用具，那就是名為複寫複圖器（Polygraph）的發明，傑佛森用此複寫信件。Polygraph製出的第二份手寫文字板，文字板的筆與寫作者的筆以機械連結，藉此製造複製版本。傑佛森並未發明Polygraph，他只是愛好者，很早就開始使用該設置，後來甚至試著跟發明人與製作商交流，建議他們改進方法。（他畢生共寫了兩萬封信，天知道傑佛森寫起電子郵件會有多驚人。）

但有更多不為人知的美國創客，為了個人生存去學習實際技能的男女創客，心態也相同。一九七〇年代首刷出版的狐火叢書（Foxfire Book），就是鄉下高中生發展的作品，他們發現往昔阿帕拉契山居民的實用知識，幾乎沒有文字紀載，於是便著手記錄。第一本書涵括籃子和肥皂製作、搭建木屋、殺豬和「私釀酒的藝術」。這是本說明美國先鋒的日子如何辛苦、在平地地區外自給自足的手冊。狐火叢書之所以特別，是因為學生自主重新挖掘這些知識，並學會感激古人的這段歷史。其中一名學生保羅．吉列斯派（Paul Gillespie）寫道：

「我著手寫狐火叢書五個月後，與當地老人之間無以名狀的隔閡，才化為烏有。」他獨自探訪住在偏遠地區的艾芮姨婆，保羅描述：「由於我不知道情況會怎樣，所以有點擔心。」他覺得她的木屋猶如帶他回到一八八〇年代的時光機。「我頭一遭造訪時，她所擁有的一切，從她祖父母一臉嚴峻的肖像，到家裡唯一的暖氣來源壁爐，都讓我停下動作，仔仔細細看個清楚。」學生們前來訪問時，艾芮姨婆並沒有好生坐在搖椅上，而是艱辛地挖一隻剛宰殺的公豬眼睛，甚至請他們幫忙，她告訴他們，她要做醃豬肉，「沒有比這更好吃的食物了。」

讀到古時沒有便利用品的日子時，狐火叢書仍讓我們震驚不已。艾芮姨婆說：「我們在這裡一手打造的生活還不差，卻也花我們不少時間。我曾有過數不盡的忙碌夜晚，忙到凌晨兩點，梳棉、紡織、縫紉。」他們日以繼夜，辛勤工作，但我們卻能體會到，他們真的懂得很多。

狐火叢書的編輯群寫道：「我們的祖先只給了我們幾樣工具，但天才無限，他們得想辦法把木頭變成生存所需的一切，最終結果讓人尊敬與佩服不已，與木頭相關的技能深遠、無窮無盡。」他們的口吻聽起來很像創客實驗室的創客，許多木工工具都是用木頭製成，對於這些木頭實用方法的技能、工具、原料和技巧，他們有非常獨特的詞彙。幾乎所有知識都是當作傳說，世代口傳，有些知識藉由文字紀載發行，可以廣泛分享。

（本文出自《自由自造》，戴爾．道弗帝與亞麗安．康拉德著，張家綺 譯，商周出版，未經同意禁止轉載。）