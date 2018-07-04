書摘／大預算不見得好 過多的資金有可能是毒藥

2018-07-04 08:41 聯合新聞網 商周出版



我們接受小額預算，我們喜歡這種受到約束的感覺，這樣能夠激發創造力。

—查理斯．林肯．尼爾三世（Charles Lincoln Neal III），網路節目《早安！ 神話！ 》（Good MythicalMorning）主持人

為什麼在小額預算上進行創新會更容易呢？你可能會認為，大預算往往意味著更多的資源、更多的人手、更快的進展及更好的結果，但這不一定是正確的。

（本文出自《讓大象飛》， 史蒂文‧霍夫曼（Steven S. Hoffman）著， 周海雲、陳耿宣譯，商周出版，未經同意禁止轉載。） 分享 facebook 事實上，情況很有可能會是這樣，如果一個創新團隊要求很大的預算，他們也許需要提交一份提案來說明支出。如果公司批准這個提案，這個創新團隊就會覺得有責任來具體執行這個計畫，並且提交成果，這樣一來，他們其實放棄了自由選擇一條在創新過程裡可能會出現的全新道路。

過早地縮小關注的範圍將會是有害的。創新實際上是在探索，但是一旦你提交一份詳細的提案，就要對這個計畫做出承諾，而在現實中，你所了解的東西還不足以制訂一項正確的計畫，更不用說還要堅定地加以執行了。這樣一來，與其說是你開啟了新的可能性，還不如說是你最終關上了創新的大門。

另一個負面因素則是，大預算往往意味著有更大的團隊。團隊領導者從一開始就需要設定目標、制訂時程、分配任務，並且追蹤進度。這迫使團隊當下就必須做出抉擇，而不是開放所有的選項。這和一個創新團隊在早期應該做的事情恰好相反，創新團隊在早期應該把關注的焦點放在發現與實驗上。

鎖定某些創意，並藉此制訂計畫來落實專案，恰好是創新過程的對立面。創新過程就是保持開放的心胸、嘗試新的可能性、找出死胡同、從錯誤中學習，並且在未知的森林中漫步，期待能夠有所發現。一旦你的創新團隊被那些需要方向指引和團隊支援的員工拖累，團隊領導者就會變成管理者。你最不想看到的應該就是核心創新人員變成專案經理，這是兩種截然不同的角色。

團隊變得越大，那些管理者和員工也就越不願意調整方向，即使資料顯示他們正走在一條錯誤的道路上。快速地調整路線方向是創新的核心，這正是你如何才能在學習中完成艱難突破的方式。預算越大，承諾就會越重，路線的調整也會變得越困難。

資金會掩蓋商業模式的缺陷

只要看一下那些典型的新創企業，絕大多數最重要的創新都是在公司根本沒有任何資金時做出來的。一旦資金開始湧入這些新創企業，它們通常會停止創新，並且開始關注如何擴大企業規模。如果這些新創企業已經找到可行的商業模式，這樣做還不會有什麼問題。但是，如果商業模式尚未定型，這種做法就會阻礙商業模式走向成熟。

讓我們檢視一些例子。Color 是一家新創企業，為了一個新的照片分享應用程式融資四千一百萬美元，這個照片分享應用程式是圍繞著各種活動或會議而設計的。問題是Color 在當時其實並沒有一項可行的創新方案，就只有一個宏大的願景，所以太早融資了。大多數的新創團隊會很興奮，因為銀行帳戶上有了四千一百萬美元，不過實際上這筆錢卻害了Color。他們已經無法自由地進行各種嘗試。在取得四千一百萬美元的現金後，創投資金期待著Color 能具體實現願景，而不是坐擁這些錢。這就是最終結局的開始，在一連串的方向調整失敗後，Color 最後將公司資產以低價賣給蘋果。

我們已經不只一次看見這樣的狀況。新創企業太早取得過多的資金，隨後又在眾目睽睽下失敗了。Fab是另一個例子，這家從事線上零售的新創企業在燒了兩億美元後，依然未能找到可持續的商業模式。我認為如果他們的手上沒有那麼多錢，他們可能已經找到可行的商業模式了，但是手上的錢卻掩蓋他們正在走下坡的事實。正是因為他們支付得起在獲取顧客過程中所需的龐大費用，所以無須面對沒有留住顧客的現實。

（本文出自《讓大象飛》， 史蒂文‧霍夫曼（Steven S. Hoffman）著， 周海雲、陳耿宣譯，商周出版，未經同意禁止轉載。）