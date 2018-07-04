德國政治危機緩和 歐股收高

2018-07-04 02:50 中央社 倫敦3日綜合外電報導



由於市場對德國政治危機的憂慮緩和，歐股今天收高。

經多日波折，德國總理梅克爾昨天終於就移民議題，與友黨基督教社會黨（CSU）籍的內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）達成協議，岌岌可危的執政聯盟因此不致瓦解。

倫敦FTSE 100指數上揚0.6%，以7593.29點作收。

法蘭克福DAX 30指數上揚0.9%，收在12349.14點。

巴黎CAC 40指數上揚0.8%，收5316.77點。