親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
泰洞穴搜救奇蹟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

德國政治危機緩和 歐股收高

2018-07-04 02:50中央社 倫敦3日綜合外電報導

由於市場對德國政治危機的憂慮緩和，歐股今天收高。

經多日波折，德國總理梅克爾昨天終於就移民議題，與友黨基督教社會黨（CSU）籍的內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）達成協議，岌岌可危的執政聯盟因此不致瓦解。

倫敦FTSE 100指數上揚0.6%，以7593.29點作收。

法蘭克福DAX 30指數上揚0.9%，收在12349.14點。

巴黎CAC 40指數上揚0.8%，收5316.77點。

德國法蘭克福巴黎

相關新聞

先鋒將掀起ETF價格戰

2018-07-04 00:48

四川比特幣挖礦機泡湯 台積受惠

2018-07-04 00:10

貿易戰 墨比爾斯挺土耳其、越南

2018-07-04 00:48

金價走跌 投資大咖喊進

2018-07-04 00:48

紐約油價 漲破75美元

2018-07-04 00:45

日本盼2050年 再生能源成主力

2018-07-04 00:08

北京施壓要求共抗川普貿易政策 歐盟回絕

2018-07-03 22:47

步步進逼 美國：逾50家跨國企業打算退出伊朗市場

2018-07-03 20:26

聽不下去！川普美歐貿易發言 遭荷總理當面反駁說不

2018-07-03 18:35

泰國受困洞內13人 吃寵物營養膏

2018-07-03 18:01

中國下一件大事 二手車市場

2018-07-03 16:27

蘋果8月1日秀財報 外界關注美中貿易戰影響

2018-07-03 15:55

憂危國安 美擬禁中國移動進入美國市場

2018-07-03 13:31

川普：WTO對美國非常糟糕 警告將採取行動

2018-07-03 13:09

經濟分析／戴爾為什麼下市五年後又重回上市公司？

2018-07-03 10:35

貿易戰雖令人擔憂 美股轉跌走升

2018-07-03 05:26

戴維斯專欄／掀開全球債務攀高的面紗

2018-07-03 01:06

豐田等企業 在日海域探勘稀土

2018-07-03 01:06

油市中期供給 還是吃緊

2018-07-03 01:06

川普轟OPEC操縱石油市場

2018-07-03 01:06

石油巨擘 跨足電動車充電

2018-07-03 01:06

沙、俄啟動增產 油價下跌

2018-07-03 01:06

日大型製造商信心 連二降

2018-07-03 01:03

美歐亞製造業 警鐘響起

2018-07-03 01:03

德聯合政府內訌 歐元重挫

2018-07-03 01:03

陸加徵汽車稅 大廠噩夢

2018-07-03 00:30

貿易戰開打 台韓恐成大輸家

2018-07-03 00:30

歐盟放話 美將遭3,000億美元貿易報復

2018-07-03 00:30

硬幹到底！羅斯：即便美股大跌 川普貿易政策不會改變

2018-07-02 23:17

超級富豪掀起太空競賽 害航空業成本大增

2018-07-02 15:23

最嚴格個資法上路 將改變台製造商合作模式

2018-07-02 12:07

全球經濟展望…看川普臉色

2018-07-02 00:02

蘭蒂告別臉書 闖出一片天

2018-07-02 00:02

LINE前執行長森川亮 創C Channel驚艷業界

2018-07-02 00:02

麥當勞總部 菜單超多元

2018-07-02 00:02

英特爾挑選CEO 內外大點將

2018-07-02 00:02

下半年油價 上看80美元

2018-07-02 00:02

美漢堡肉市場 掀牛雞大戰

2018-07-02 00:02

美元走強 新興市場皮皮剉

2018-07-02 00:02
看更多

熱門文章

碰上泰國雨季 搜救人員：恐花數月才能救出岩洞13人

2018-07-03 08:29

搜救隊發現失蹤泰足球隊 首次接觸影片曝光！

2018-07-03 08:30

大有來頭！英洞穴搜救專家率先找到泰國足球隊

2018-07-03 12:41

影／印度一家11人集體上吊慘死 屋外詭異水管透玄機

2018-07-03 12:51

女子車廂內拿電扇吹下體 味道讓其他乘客想逃離

2018-07-03 17:25

專家：受困洞穴這樣做才能活下來！

2018-07-03 11:30

泰國備4個月糧食和電話 受困13人將學潛水

2018-07-03 12:03

洞穴搜救專家想破頭！ 提出3方法拯救泰國受困13人

2018-07-03 10:35

老公愛和女性調情 24歲嫩妻快刀讓夫「無法再生」

2018-07-03 16:52

聽不下去！川普美歐貿易發言 遭荷總理當面反駁說不

2018-07-03 18:35

躲在黑暗洞穴 泰足球隊失去時間概念不知受困幾天

2018-07-03 12:44

理髮店內凌晨上演「四腳獸」 路人邊錄影邊喘息

2018-07-03 22:31

第一個大規模研究：喝咖啡可延壽

2018-07-03 17:30

網友好奇受困13人靠什麼活？可能喝岩石過濾滴的水

2018-07-03 14:58

尋獲困洞泰國足球小將 英國搜救人員居奇功

2018-07-03 12:10

北京施壓要求共抗川普貿易政策 歐盟回絕

2018-07-03 22:47

開盤前 留意台積電兩利多

2018-07-03 07:19

首尋獲困洞足球小將 英搜救人員：你們很強壯

2018-07-03 10:17

美股扭轉早盤跌勢 三大指數全漲 科技股表現強勁

2018-07-03 06:46

影／如何救出泰受困13人？專家：潛水是萬不得已的方案

2018-07-03 13:24

洞穴救援／泰要訓練受困足球隊13人 潛水出洞

2018-07-03 14:02

泰國受困13人被尋獲關鍵 瞭解洞穴及水分補充

2018-07-03 14:00

泰國受困洞內13人 吃寵物營養膏

2018-07-03 18:01

影／吃蛋糕不夠看！ 約旦國王父子「真槍實彈」慶生

2018-07-03 08:26

貿易戰雖令人擔憂 美股轉跌走升

2018-07-03 05:26

「#那13人活下來了 」泰國推特網友感謝各國搜救英雄！

2018-07-03 14:56

巴比侖襲日挾豪雨 一夜雨量超過一個月均量

2018-07-03 08:57

川普：WTO對美國非常糟糕 警告將採取行動

2018-07-03 13:09

中國下一件大事 二手車市場

2018-07-03 16:27

經濟分析／戴爾為什麼下市五年後又重回上市公司？

2018-07-03 10:35

受困洞穴救援難度高 史上不乏成功案例

2018-07-03 20:54

獵殺長頸鹿上網炫耀 女子不甘挨批出面反駁

2018-07-03 11:25

美國官員吃飯又被罵 這回苦主是環保署長

2018-07-03 17:04

若被困在洞穴內 專家教你如何求生

2018-07-03 18:07

泰國政府將全力抽水 設法救出受困泰北洞穴13人

2018-07-03 10:41

步步進逼 美國：逾50家跨國企業打算退出伊朗市場

2018-07-03 20:26

川普政府以國安為由表態反對中國移動進入美國電信市場

2018-07-03 06:26

泰13球員困岩洞9天 找到了

2018-07-03 14:28

「若不是我，我們現正跟北韓打仗」　川普吹噓談判順利

2018-07-03 22:36

經查性侵另一女子 溫斯坦再遭起訴

2018-07-03 05:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top