飛雅特克萊斯勒6月美國銷售躍增8%

2018-07-03 23:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



飛雅特克萊斯勒（FCA）3日公布數據，6月在美國銷售約20.2萬輛車，高於去年同期的18.7萬輛，年比成長8%。

吉普車（Jeep）及公羊卡車（Ram Truck）銷售顯著成長，支撐總銷量。FCA 6月零售銷量為15.52萬輛，也是2004年6月賣出15.56萬輛以來最好的銷售成績。Fleet車款占總銷量23%，與去年同期相比下滑1%。

與去年6月相比，克萊斯勒（Chrysler）6月總銷量大幅下滑32％至13,484輛。道奇（Dodge）總銷量年增9%至4.6萬輛，Charger車款銷量也年增4%至6,640輛，高於去年同期的6,379輛。