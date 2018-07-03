平衡油市 沙烏地準備動用閒置產能增產原油

2018-07-03 23:06 中央社 利雅德3日綜合外電報導



全球最大原油出口國沙烏地拉阿伯今天表示，為了平衡全球油市，準備動用閒置產能來增產原油。沙烏地的閒置產能估計高達日產200萬桶原油。

沙烏地內閣在國王沙爾曼（King Salman）主持的會議結束後，發表聲明指出：「我國準備必要時動用閒置產能，以因應未來供需水準出現任何變化。」

聲明還表示，沙烏地將會和其他產油國協調。

沙烏地目前每日生產約1000萬桶原油，閒置產能高居全球之冠，是全世界唯一有能力為市場增加大量原油供應的國家。

在沙烏地宣布準備增產前，美國總統川普曾於6月30日表示，沙爾曼國王已同意應他所求，增產原油。