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經濟解析／陸股重挫與消費減退的關聯性比貿易緊張更大

2018-07-03 20:57經濟日報 記者任中原╱即時報導

各界在探討美、中貿易戰時，普遍遺忘一項重點，就是中國經濟成長主要是靠國內消費，而非出口帶動。因此最近中國股市重挫可能主要源自於消費減退，而非貿易戰升高。

信號之一就是過去三周來，滬、深股市消費類股的表現比大盤更差；例如目前CSI 300消費必需品類股指數比6月的高點下跌12.3%，而大盤指數則下跌11.3%。

美國雖抱怨美中逆差龐大，但中國的出口額占國內生產毛額（GDP）的比重卻不再如以往重要；去年中國經常帳順差占GDP的比率僅1.3%，預料今年將進一步下降。

反觀今年第1季消費支出占GDP比重則高達77.8%，而且諸如阿里巴巴、騰訊、中國移動、貴州茅台等消費類股也成為投資人熱衷的標的。

但已有跡象顯示最近消費活動趨緩，主要是基於結構性因素，而非只是景氣循環性因素。關鍵原因之一就是中國政府的「減債」行動已經使消費性貸款的正式與非正式管道開始萎縮。

海通國際證券公司執行董事卡爾指出，「消費貸款通常來自網路平台或消金平台，而資金主要靠發行債券或私人集資；由於發債與影子銀行是減價行動的兩大目標，因而使消費貸款的來源受限，或利率提高」。

海通證券的研究指出，5月影子銀行貸款額比去年同期萎縮達81%，而去年5月時曾擴張56%。肇因之一是資產擔保證券（ABS）市場的流動性緊縮，而ABS又是螞蟻金融等主要消費貸款業者的主要資金來源之一。

消費貸款雖仍持續成長，但速度已大幅減緩。5月家庭與消費者貸款比去年同期增加22%，而去年5月時的成長率超過30%。5月零售銷售成長率也由4月的9.4%，下降到8.4%。

牛津經濟學公司亞洲經濟主管奎吉斯預測，「由於貨幣政策較不寬鬆，工資成長趨軟，加上整體氛圍與信心減弱，預料第2季消費成長將持續減緩」。

除了「減債」造成的衝擊外，消費也受到一些景氣循環性或獨特性因素的影響。渣打銀行經濟學者丁爽表示，政府宣布從7月1日降低汽車進口稅率，使消費者延後購車。政府實施更嚴格的房市政策，使住宅銷售遲滯，也使家電、家具及其他新屋用品的銷售減緩。

分析師預估第2季GDP年增率將比第1季的6.8%低。但由於成長減緩的信號普遍，因此也預料政府可能採取措施來振興需求。瑞穗證券經濟學者沈建光指出，「預料政府將採取更彈性的政策，控制內需下降的風險，尤其面臨美─中貿易緊張之際」。

牛津

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