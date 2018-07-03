親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
泰洞穴搜救奇蹟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

租屋後衰事連連還夜飄蛋糕味 才驚覺恐是凶宅

司馬玉嬌同尪2結2離 走出家暴外遇領老人年金過活

台北市觀傳局 率業者前進菲律賓市場

2018-07-03 20:54中央社 馬尼拉3日專電

看好菲律賓觀光市場潛力，台北市政府觀光傳播局首度結合業者前進菲國，今天在大馬尼拉區召開產品發布會，並請菲國網紅助陣，希望吸引更多菲律賓民眾造訪台北。

「FUN TAIPEI」產品發布會上午11時在馬卡蒂市（Makati）一家酒店舉行，吸引逾100名菲國旅遊業者、媒體記者出席。

發布會邀請菲國話題網紅布斯托斯（Mikey Bustos），現場發表他填詞、演唱的台北美食觀光音樂影片，以去年夏季世界大學運動會主題曲為旋律，搭配俏皮又朗朗上口的歌詞，帶領菲人乘著音樂到台北大快朵頤。

台北市觀傳局副局長陳譽馨告訴中央社記者，觀傳局去年就曾來馬尼拉參加交通部觀光局的推廣會，以及菲律賓旅遊業者與觀光促進理事會聯合主辦的「2017年菲律賓TME旅展」。

她說，今年除了同樣參加這兩場活動外，還特別帶來台北市的觀光、美食及交通業者，以及與長榮航空公司合作的自由行產品，在今天的發布會及媒合會上，向菲國旅遊業者、媒體記者深入介紹。

陳譽馨表示，除了台北美食多樣、食材新鮮，加上價格甚至比馬尼拉便宜之外，兩地距離相近，最近台灣又釋出對菲人免簽優惠措施將續辦一年的消息，這些都是對菲人極大的誘因。

中華民國駐菲副代表朱曦說，菲國2017年赴台觀光人次較2016年大幅成長68%，今年1到5月赴台旅客已達19萬791人次，較去年高出60.36%，隨著免簽政策的試辦，相信未來兩國在各方面都會有更多的成長與交流。

另外，根據台北市觀傳局的新聞稿，觀傳局針對菲人喜愛美食的特性，規劃24小時吃不停的宣傳主題，搭配菲人詢問度極高的台北雙層觀光巴士及最潮的amba時尚旅店，在本次發布會中備受矚目。

產品發布會上也宣布最新旅遊產品，以優惠價格規劃親子、美食、文化等不同主題遊程，預計7月5日於菲律賓開賣，搭配限量北北基好玩卡與限量FUN TAIPEI驚喜包，讓菲律賓旅客從搭機開始到行程結束，都能享受一連串驚喜體驗。

觀傳局也將於7日在Glorietta商場活動中心舉辦推廣活動，再度邀請布斯托斯現場表演，並打造超大台北美食吧、美食DIY區及互動攝影棚，透過到現場看表演、吃美食，拍照上傳並tag FUNTAIPEI還有參加抽獎的機會等多元展演，希望吸引更多菲律賓民眾體會台北的無窮魅力。

菲律賓馬尼拉

相關新聞

聽不下去！川普美歐貿易發言 遭荷總理當面反駁說不

2018-07-03 18:35

泰國受困洞內13人 吃寵物營養膏

2018-07-03 18:01

中國下一件大事 二手車市場

2018-07-03 16:27

蘋果8月1日秀財報 外界關注美中貿易戰影響

2018-07-03 15:55

憂危國安 美擬禁中國移動進入美國市場

2018-07-03 13:31

川普：WTO對美國非常糟糕 警告將採取行動

2018-07-03 13:09

經濟分析／戴爾為什麼下市五年後又重回上市公司？

2018-07-03 10:35

貿易戰雖令人擔憂 美股轉跌走升

2018-07-03 05:26

戴維斯專欄／掀開全球債務攀高的面紗

2018-07-03 01:06

豐田等企業 在日海域探勘稀土

2018-07-03 01:06

油市中期供給 還是吃緊

2018-07-03 01:06

川普轟OPEC操縱石油市場

2018-07-03 01:06

石油巨擘 跨足電動車充電

2018-07-03 01:06

沙、俄啟動增產 油價下跌

2018-07-03 01:06

日大型製造商信心 連二降

2018-07-03 01:03

美歐亞製造業 警鐘響起

2018-07-03 01:03

德聯合政府內訌 歐元重挫

2018-07-03 01:03

陸加徵汽車稅 大廠噩夢

2018-07-03 00:30

貿易戰開打 台韓恐成大輸家

2018-07-03 00:30

歐盟放話 美將遭3,000億美元貿易報復

2018-07-03 00:30

歐盟放話 將祭3千億美元報復美國

2018-07-02 23:24

硬幹到底！羅斯：即便美股大跌 川普貿易政策不會改變

2018-07-02 23:17

美股早盤大跌近200點 貿易戰疑慮加劇

2018-07-02 22:39

美商務部長：討論退出WTO言之過早

2018-07-02 22:00

全球大反擊！美關稅遭強烈報復 農民與美豬成最大靶子

2018-07-02 17:44

貿易戰山雨欲來 中國思索是否能承受川普輪番攻勢

2018-07-02 17:19

超級富豪掀起太空競賽 害航空業成本大增

2018-07-02 15:23

最嚴格個資法上路 將改變台製造商合作模式

2018-07-02 12:07

全球經濟展望…看川普臉色

2018-07-02 00:02

蘭蒂告別臉書 闖出一片天

2018-07-02 00:02

LINE前執行長森川亮 創C Channel驚艷業界

2018-07-02 00:02

麥當勞總部 菜單超多元

2018-07-02 00:02

英特爾挑選CEO 內外大點將

2018-07-02 00:02

下半年油價 上看80美元

2018-07-02 00:02

美漢堡肉市場 掀牛雞大戰

2018-07-02 00:02

美元走強 新興市場皮皮剉

2018-07-02 00:02

股票型基金 資金落跑

2018-07-02 00:02

CPTPP招新血 泰、英有興趣

2018-07-02 00:02

韓出口摔跤 下半年罩烏雲

2018-07-02 00:02
看更多

熱門文章

困在迷魂洞9天的泰國少年們找到了 13人都活著

2018-07-03 00:11

碰上泰國雨季 搜救人員：恐花數月才能救出岩洞13人

2018-07-03 08:29

搜救隊發現失蹤泰足球隊 首次接觸影片曝光！

2018-07-03 08:30

大有來頭！英洞穴搜救專家率先找到泰國足球隊

2018-07-03 12:41

專家：受困洞穴這樣做才能活下來！

2018-07-03 11:30

影／印度一家11人集體上吊慘死 屋外詭異水管透玄機

2018-07-03 12:51

泰國備4個月糧食和電話 受困13人將學潛水

2018-07-03 12:03

硬幹到底！羅斯：即便美股大跌 川普貿易政策不會改變

2018-07-02 23:17

女子車廂內拿電扇吹下體 味道讓其他乘客想逃離

2018-07-03 17:25

岩洞失蹤9天 泰足球隊13人全生還

2018-07-03 00:56

洞穴搜救專家想破頭！ 提出3方法拯救泰國受困13人

2018-07-03 10:35

貿易戰開打 台韓恐成大輸家

2018-07-03 00:30

老公愛和女性調情 24歲嫩妻快刀讓夫「無法再生」

2018-07-03 16:52

躲在黑暗洞穴 泰足球隊失去時間概念不知受困幾天

2018-07-03 12:44

泰國將派醫師潛水進迷魂洞 評估救出受困9天的13人

2018-07-03 00:55

網友好奇受困13人靠什麼活？可能喝岩石過濾滴的水

2018-07-03 14:58

尋獲困洞泰國足球小將 英國搜救人員居奇功

2018-07-03 12:10

開盤前 留意台積電兩利多

2018-07-03 07:19

聽不下去！川普美歐貿易發言 遭荷總理當面反駁說不

2018-07-03 18:35

美股扭轉早盤跌勢 三大指數全漲 科技股表現強勁

2018-07-03 06:46

首尋獲困洞足球小將 英搜救人員：你們很強壯

2018-07-03 10:17

美歐亞製造業 警鐘響起

2018-07-03 01:03

影／吃蛋糕不夠看！ 約旦國王父子「真槍實彈」慶生

2018-07-03 08:26

貿易戰雖令人擔憂 美股轉跌走升

2018-07-03 05:26

第一個大規模研究：喝咖啡可延壽

2018-07-03 17:30

影／如何救出泰受困13人？專家：潛水是萬不得已的方案

2018-07-03 13:24

泰北岩洞失蹤案 跨國搜救隊夜以繼日與時間賽跑

2018-07-02 22:46

美股早盤大跌近200點 貿易戰疑慮加劇

2018-07-02 22:39

巴比侖襲日挾豪雨 一夜雨量超過一個月均量

2018-07-03 08:57

泰國受困13人被尋獲關鍵 瞭解洞穴及水分補充

2018-07-03 14:00

歐盟放話 美將遭3,000億美元貿易報復

2018-07-03 00:30

「#那13人活下來了 」泰國推特網友感謝各國搜救英雄！

2018-07-03 14:56

洞穴救援／泰要訓練受困足球隊13人 潛水出洞

2018-07-03 14:02

川普：WTO對美國非常糟糕 警告將採取行動

2018-07-03 13:09

經濟分析／戴爾為什麼下市五年後又重回上市公司？

2018-07-03 10:35

歐盟放話 將祭3千億美元報復美國

2018-07-02 23:24

戴維斯專欄／掀開全球債務攀高的面紗

2018-07-03 01:06

獵殺長頸鹿上網炫耀 女子不甘挨批出面反駁

2018-07-03 11:25

泰國政府將全力抽水 設法救出受困泰北洞穴13人

2018-07-03 10:41

泰國受困洞內13人 吃寵物營養膏

2018-07-03 18:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top