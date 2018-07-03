台北市觀傳局 率業者前進菲律賓市場

2018-07-03 20:54 中央社 馬尼拉3日專電



看好菲律賓觀光市場潛力，台北市政府觀光傳播局首度結合業者前進菲國，今天在大馬尼拉區召開產品發布會，並請菲國網紅助陣，希望吸引更多菲律賓民眾造訪台北。

「FUN TAIPEI」產品發布會上午11時在馬卡蒂市（Makati）一家酒店舉行，吸引逾100名菲國旅遊業者、媒體記者出席。

發布會邀請菲國話題網紅布斯托斯（Mikey Bustos），現場發表他填詞、演唱的台北美食觀光音樂影片，以去年夏季世界大學運動會主題曲為旋律，搭配俏皮又朗朗上口的歌詞，帶領菲人乘著音樂到台北大快朵頤。

台北市觀傳局副局長陳譽馨告訴中央社記者，觀傳局去年就曾來馬尼拉參加交通部觀光局的推廣會，以及菲律賓旅遊業者與觀光促進理事會聯合主辦的「2017年菲律賓TME旅展」。

她說，今年除了同樣參加這兩場活動外，還特別帶來台北市的觀光、美食及交通業者，以及與長榮航空公司合作的自由行產品，在今天的發布會及媒合會上，向菲國旅遊業者、媒體記者深入介紹。

陳譽馨表示，除了台北美食多樣、食材新鮮，加上價格甚至比馬尼拉便宜之外，兩地距離相近，最近台灣又釋出對菲人免簽優惠措施將續辦一年的消息，這些都是對菲人極大的誘因。

中華民國駐菲副代表朱曦說，菲國2017年赴台觀光人次較2016年大幅成長68%，今年1到5月赴台旅客已達19萬791人次，較去年高出60.36%，隨著免簽政策的試辦，相信未來兩國在各方面都會有更多的成長與交流。

另外，根據台北市觀傳局的新聞稿，觀傳局針對菲人喜愛美食的特性，規劃24小時吃不停的宣傳主題，搭配菲人詢問度極高的台北雙層觀光巴士及最潮的amba時尚旅店，在本次發布會中備受矚目。

產品發布會上也宣布最新旅遊產品，以優惠價格規劃親子、美食、文化等不同主題遊程，預計7月5日於菲律賓開賣，搭配限量北北基好玩卡與限量FUN TAIPEI驚喜包，讓菲律賓旅客從搭機開始到行程結束，都能享受一連串驚喜體驗。

觀傳局也將於7日在Glorietta商場活動中心舉辦推廣活動，再度邀請布斯托斯現場表演，並打造超大台北美食吧、美食DIY區及互動攝影棚，透過到現場看表演、吃美食，拍照上傳並tag FUNTAIPEI還有參加抽獎的機會等多元展演，希望吸引更多菲律賓民眾體會台北的無窮魅力。