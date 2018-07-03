經濟解析／1兆美元全球貿易戰山雨欲來

2018-07-03 19:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美、中兩國從7月6日起將各自對340億美元的產品互設關稅障礙，加上美國與歐洲間的關稅與報復措施，以及川普政府對全球發動的其他經濟戰，總金額將超過1,000億美元，但這才只是全球貿易戰的開始，預料不久後總金額將輕易超過1兆美元，相當於去年美國對全球產品貿易額3.9兆美元的四分之一以上，也超過去年全球產品貿易額17.5兆美元的6%。這1兆美元如何得來？

1.美、中貿易戰金額可能很快就達到6,000億美元：

美國對340億美元、818項中國產品實施的25%懲罰性關稅將於6日生效，中國也將於同日對等額的美國產品加徵25%關稅。美國已提出另外160億美元的應稅產品清單，使總額達500億美元，中國的報復金額亦同。

川普已於6月下令政府部門再提出總額2,000億美元的中國產品清單，將加徵10%關稅，還威脅將再加碼2,000億美元，而中國也保證將還以顏色。

依此計算，美國將對4,500億美元的中國產品加稅，而去年美國從進口額為5,055億美元，因此美國有足夠的加稅本錢；中國去年只進口1,299億美元的美國產品，因此無法對美國進行同額的關稅報復。不過中國將會採用其他的報復方式，來補足此一缺口，因此雙方的總金額達9,000億美元。

2. 川普的全球性汽車貿易戰，總金額可能超過6,000億美元：

川普已表示政府計劃對所有進口汽車及零組件也展開「國家安全」調查，如果成立將開徵20%-25%的國安關稅。官方數據顯示，2017年美國汽車進口額為1,917億美元，零組件1,431億美元，總額為3,348億美元。

川普似乎相信對進口汽車及零組件提出課稅威脅，將能使他與歐盟及日本進行談判時能擁有更多的籌碼。但如果當真開徵關稅，各國必然會對美國報復。

不過報復行動的規模可能較小。例如2017年美國從歐盟進口的汽車與零組件總額為612億美元，但歐盟目前計劃的報復金額約100億歐元。

但在最極端的情況下，汽車貿易戰的總金額將超過6,500億美元，且範圍將擴及全球。

3.北美自由貿易協定（NAFTA）重新談判：

人們經常忽略加拿大及墨西哥才是美國最大的貿易夥伴，一年總貿易額達1.1兆美元，超過美國對中國、日本、德國及英國的貿易總額。

川普政府目前正在重新談判NAFTA，而墨西哥由新總統主政將使談判益發複雜。美國要求在NAFTA中增加每五年到期一次的條款，加、墨一直拒絕。

由於美國已對加、墨兩國的鋼鋁產品開徵25%的國安關稅，並威脅對進口汽車及零組件課稅，使NAFTA的不確定性升高。去年美國從加、墨進口的汽車及零組件總額超過1,583億美元，美國對加、墨的汽車及零組件出口額為878億美元。