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三菱重工維斯特要把亞洲出口中樞設在台灣

2018-07-03 19:27經濟日報 記者謝汶均╱即時報導

彭博資訊報導，三菱重工維斯特（MHI Vestas）計劃把台灣當作組裝及出口發電機的中樞，以擴大該公司在亞洲市場的規模。三菱重工維斯特在全球是僅次於西門子歌美颯的第二大離岸風力發電機製造商。

蔡英文總統正積極讓核能發電退場，並計劃在2025年前增加25GW（十億瓦）的再生能源，台灣因此成為離岸風力發電的熱點。台灣也打算在同一段時間內，將離岸風力發電容量從僅8MW（百萬瓦）增為5.5GW。

三菱重工維斯特執行長柯法洋（Philippe Kavafyan）日前受訪時說：「對我們來說，台灣將是出口至東南亞的極佳平台」，因為台灣積極推廣離岸風力發電，也鄰近越南等市場。

三菱重工維斯特今年宣布，將與天力離岸風電科技、中鋼機械等台灣製造商合作供應發電機風扇、塔架等材料。柯法洋說：「我們沒有真的打算設立自己的工廠」，他補充道，該廠房將由台灣的合作夥伴設立，「之後，我們有完整的計畫，要將零件和子系統工業化，以增加我們將在台灣進行的業務」。

三菱重工維斯特已被選為台灣離岸風力發電計畫的優先供應商，這些計畫由哥本哈根基礎建設基金（CIP）和中鋼負責開發，柯法洋表示，這些計畫的總發電容量至少達900MW。

三菱重工維斯特策略長山田優人說，該公司也隸屬於一個聯合集團，該集團打算在2021年前，在越南發展高達600MW的離岸風力發電。

三菱越南再生能源

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