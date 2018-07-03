俄向WTO提告 美關稅政策違反國際貿易規範

2018-07-03 17:57 中央社 日內瓦2日綜合外電報導



今天分發給世界貿易組織（WTO）成員國的一分文件顯示，針對美國對鋼、鋁製品課徵關稅，俄羅斯已開始在世貿組織展開反擊。

在日期註明為6月29日的這分文件中，莫斯科指控華府違反多項國際貿易規範，並正式要求美國就鋼製品課徵25%關稅和鋁製品課稅10%議題，展開諮商。

文件指出：「引發爭議的措施，不論是單獨或一起實施，都和美國應盡的義務明顯矛盾。」

諮商是在世貿組織展開正式法律挑戰的第一步。

這意味俄羅斯已加入歐洲聯盟（EU）、中國、印度、墨西哥、加拿大等擁有強大影響力WTO成員國行列，反擊美國總統川普的引發爭議貿易政策。