親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
泰洞穴搜救奇蹟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

失蹤台大女有消息了！不願透露位置馬上掛電話

中國下一件大事 二手車市場

2018-07-03 16:27經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

中國押注新能源車獲全球關注，這點不難理解，但中國正在發生一個不是那麼搶眼、近期內卻也可能至少在環保產生同樣影響的現象是：中國終於發展二手車市場了。

在多數國家民眾購買二手車早已司空見慣，但直到最近，在中國購買二手車幾乎仍是消費者不熟悉的領域。在多數國家的市場，二手車的銷量大幅超越新車銷量，通常比率是2比1，甚至更大。

去年美國二手車的銷量大約3,900萬輛，新車1,700萬輛，但中國正好顛倒過來：新車銷量2,900萬輛，二手車只有1,200萬輛。

彭博資訊報導，造成上述現象的原因有以下幾點：2000年代末以前品質不佳的製造能力限制了中國國產車的使用年限，潛在二手車買家得以判斷汽車所有權與事故紀錄的資料寥寥可數。

雪上加霜的是，許多地方政府禁止二手車跨省銷售，以此作為扶植汽車製造商和經銷商的一種方式。在支持新車銷售之際，中央政府長期以來也以懷疑態度看待二手車買賣。

然而，這一切正在變化，現在許多中國製汽車已經符合或超越全球品質標準，政府也開始解除二手車跨省銷售限制。與此同時，消費者也打消對二手車的顧慮，認為買二手車很划算。

事實上，2010年代初以來，二手車銷量的成長速度就一直比新車快。去年二手車銷量躍增19.3%，遠高於新車的3.2%。分析師預估，到2020年二手車銷量可望衝到2,000萬輛。

企業界當然也注意到這一點，通用汽車（GM）等車廠已經推出認證二手車方案，網路二手車服務也大量湧現。去年中國消費者就透過網路平台購買130萬輛二手車。

中國終於發展二手車市場。 美聯社
中國終於發展二手車市場。 美聯社
分享

相關新聞

蘋果8月1日秀財報 外界關注美中貿易戰影響

2018-07-03 15:55

憂危國安 美擬禁中國移動進入美國市場

2018-07-03 13:31

川普：WTO對美國非常糟糕 警告將採取行動

2018-07-03 13:09

經濟分析／戴爾為什麼下市五年後又重回上市公司？

2018-07-03 10:35

貿易戰雖令人擔憂 美股轉跌走升

2018-07-03 05:26

戴維斯專欄／掀開全球債務攀高的面紗

2018-07-03 01:06

豐田等企業 在日海域探勘稀土

2018-07-03 01:06

油市中期供給 還是吃緊

2018-07-03 01:06

川普轟OPEC操縱石油市場

2018-07-03 01:06

石油巨擘 跨足電動車充電

2018-07-03 01:06

沙、俄啟動增產 油價下跌

2018-07-03 01:06

日大型製造商信心 連二降

2018-07-03 01:03

美歐亞製造業 警鐘響起

2018-07-03 01:03

德聯合政府內訌 歐元重挫

2018-07-03 01:03

陸加徵汽車稅 大廠噩夢

2018-07-03 00:30

貿易戰開打 台韓恐成大輸家

2018-07-03 00:30

歐盟放話 美將遭3,000億美元貿易報復

2018-07-03 00:30

歐盟放話 將祭3千億美元報復美國

2018-07-02 23:24

硬幹到底！羅斯：即便美股大跌 川普貿易政策不會改變

2018-07-02 23:17

美股早盤大跌近200點 貿易戰疑慮加劇

2018-07-02 22:39

美商務部長：討論退出WTO言之過早

2018-07-02 22:00

全球大反擊！美關稅遭強烈報復 農民與美豬成最大靶子

2018-07-02 17:44

貿易戰山雨欲來 中國思索是否能承受川普輪番攻勢

2018-07-02 17:19

杜魯多給川普最後通牒 報復產品鎖定共和黨票倉

2018-07-02 17:16

全球經濟 淪為川普經濟政策角力場

2018-07-02 17:13

陸對魚翅增加關稅 美華商不怕：自有管道

2018-07-02 17:08

超級富豪掀起太空競賽 害航空業成本大增

2018-07-02 15:23

拚外交！南韓總統文在寅下周訪印度、新加坡

2018-07-02 15:20

印度稅制改革奏效 商品與消費稅收大增

2018-07-02 15:06

特斯拉Model 3 周產5千輛達標

2018-07-02 14:25

最嚴格個資法上路 將改變台製造商合作模式

2018-07-02 12:07

全球經濟展望…看川普臉色

2018-07-02 00:02

蘭蒂告別臉書 闖出一片天

2018-07-02 00:02

LINE前執行長森川亮 創C Channel驚艷業界

2018-07-02 00:02

麥當勞總部 菜單超多元

2018-07-02 00:02

英特爾挑選CEO 內外大點將

2018-07-02 00:02

下半年油價 上看80美元

2018-07-02 00:02

美漢堡肉市場 掀牛雞大戰

2018-07-02 00:02

美元走強 新興市場皮皮剉

2018-07-02 00:02
看更多

熱門文章

困在迷魂洞9天的泰國少年們找到了 13人都活著

2018-07-03 00:11

碰上泰國雨季 搜救人員：恐花數月才能救出岩洞13人

2018-07-03 08:29

全球大反擊！美關稅遭強烈報復 農民與美豬成最大靶子

2018-07-02 17:44

搜救隊發現失蹤泰足球隊 首次接觸影片曝光！

2018-07-03 08:30

貿易戰山雨欲來 中國思索是否能承受川普輪番攻勢

2018-07-02 17:19

大有來頭！英洞穴搜救專家率先找到泰國足球隊

2018-07-03 12:41

專家：受困洞穴這樣做才能活下來！

2018-07-03 11:30

硬幹到底！羅斯：即便美股大跌 川普貿易政策不會改變

2018-07-02 23:17

岩洞失蹤9天 泰足球隊13人全生還

2018-07-03 00:56

洞穴搜救專家想破頭！ 提出3方法拯救泰國受困13人

2018-07-03 10:35

泰國備4個月糧食和電話 受困13人將學潛水

2018-07-03 12:03

貿易戰開打 台韓恐成大輸家

2018-07-03 00:30

影／印度一家11人集體上吊慘死 屋外詭異水管透玄機

2018-07-03 12:51

躲在黑暗洞穴 泰足球隊失去時間概念不知受困幾天

2018-07-03 12:44

泰國將派醫師潛水進迷魂洞 評估救出受困9天的13人

2018-07-03 00:55

菲律賓市長遭槍擊身亡 市府官員稱常有威脅

2018-07-02 19:44

泰洞穴搜救12足球小將第9天 鑿寬過窄通道進入救援

2018-07-02 16:49

陪女兒參加選美 41歲單親媽勇摘「銀河小姐」后冠

2018-07-02 17:13

開盤前 留意台積電兩利多

2018-07-03 07:19

美股扭轉早盤跌勢 三大指數全漲 科技股表現強勁

2018-07-03 06:46

尋獲困洞泰國足球小將 英國搜救人員居奇功

2018-07-03 12:10

美歐亞製造業 警鐘響起

2018-07-03 01:03

首尋獲困洞足球小將 英搜救人員：你們很強壯

2018-07-03 10:17

影／吃蛋糕不夠看！ 約旦國王父子「真槍實彈」慶生

2018-07-03 08:26

貿易戰雖令人擔憂 美股轉跌走升

2018-07-03 05:26

泰北岩洞失蹤案 跨國搜救隊夜以繼日與時間賽跑

2018-07-02 22:46

川普：和北韓達成的核協議 有可能不會奏效

2018-07-02 17:44

美股早盤大跌近200點 貿易戰疑慮加劇

2018-07-02 22:39

巴比侖襲日挾豪雨 一夜雨量超過一個月均量

2018-07-03 08:57

歐盟放話 美將遭3,000億美元貿易報復

2018-07-03 00:30

網友好奇受困13人靠什麼活？可能喝岩石過濾滴的水

2018-07-03 14:58

杜魯多給川普最後通牒 報復產品鎖定共和黨票倉

2018-07-02 17:16

歐盟放話 將祭3千億美元報復美國

2018-07-02 23:24

影／如何救出泰受困13人？專家：潛水是萬不得已的方案

2018-07-03 13:24

雷厲掃毒引殺機 菲律賓市長公然遭暗殺

2018-07-02 18:14

戴維斯專欄／掀開全球債務攀高的面紗

2018-07-03 01:06

泰國政府將全力抽水 設法救出受困泰北洞穴13人

2018-07-03 10:41

法國大使讚匈國移民政策 馬克宏速撤換

2018-07-02 19:09

陸加徵汽車稅 大廠噩夢

2018-07-03 00:30

獵殺長頸鹿上網炫耀 女子不甘挨批出面反駁

2018-07-03 11:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top