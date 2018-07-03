中國下一件大事 二手車市場

2018-07-03 16:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



中國押注新能源車獲全球關注，這點不難理解，但中國正在發生一個不是那麼搶眼、近期內卻也可能至少在環保產生同樣影響的現象是：中國終於發展二手車市場了。

在多數國家民眾購買二手車早已司空見慣，但直到最近，在中國購買二手車幾乎仍是消費者不熟悉的領域。在多數國家的市場，二手車的銷量大幅超越新車銷量，通常比率是2比1，甚至更大。

去年美國二手車的銷量大約3,900萬輛，新車1,700萬輛，但中國正好顛倒過來：新車銷量2,900萬輛，二手車只有1,200萬輛。

彭博資訊報導，造成上述現象的原因有以下幾點：2000年代末以前品質不佳的製造能力限制了中國國產車的使用年限，潛在二手車買家得以判斷汽車所有權與事故紀錄的資料寥寥可數。

雪上加霜的是，許多地方政府禁止二手車跨省銷售，以此作為扶植汽車製造商和經銷商的一種方式。在支持新車銷售之際，中央政府長期以來也以懷疑態度看待二手車買賣。

然而，這一切正在變化，現在許多中國製汽車已經符合或超越全球品質標準，政府也開始解除二手車跨省銷售限制。與此同時，消費者也打消對二手車的顧慮，認為買二手車很划算。

事實上，2010年代初以來，二手車銷量的成長速度就一直比新車快。去年二手車銷量躍增19.3%，遠高於新車的3.2%。分析師預估，到2020年二手車銷量可望衝到2,000萬輛。