網友好奇受困13人靠什麼活？可能喝岩石過濾滴的水

2018-07-03 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



泰國12名少年足球隊員和1名教練在泰國北部淹水洞穴受困9天後獲救，英國衛報報導，推特上許多網友好奇受困13人這9天吃什麼、喝什麼，但答案尚不清楚。他們可能什麼食物也沒吃，頂多是他們可能帶進洞裡的少量食物。

一名搜救潛水員表示，這些男孩身體「相當虛弱」，受困少年也一再告訴發現他們的英國潛水員他們肚子很餓。一名男孩用泰語告訴自己的朋友「務必讓他們知道我們很餓。」由此判斷，他們受困期間應該沒什麼東西可吃。

至於飲用水，他們可能喝岩石過濾後滴下來的水，或甚至喝淹進洞裡的洪水。這一周泰國官員很擔心少年可能喝下了污染水，因此首要之務是讓他們取得乾淨飲用水或者可以過濾水的系統。

從英國搜救人員拍攝的影片可看到，當潛水員找到失蹤足球隊和教練時，他們狀況看起來出奇的好，男孩或站或坐著和搜救人員對話。他們最關心的是食物，一名男孩用英文說：「吃的、吃的、吃的。」

足球隊23日練完足球後進入洞穴，之後因水面上漲受困洞內。雖然該洞穴是熱門景點，但外面告示牌警告雨季七月開始，入洞不安全。

英國洞穴救援協會副會長懷特豪斯（Bill Whitehouse）表示，首先發現這群男孩的兩名英國潛水員是馮蘭滕（John Volanthen）和斯坦頓（Richard Stanton），兩人都是洞穴救援專家。

這群男孩的第一個問題是能不能馬上離開，他們也想知道在洞內受困多久。潛水員解釋洞穴淹水，需要花一些時間才能送他們出去，但向對方保證很快會再回來並帶來食物和補給品。

足球隊是在練習後進入洞穴，他們身上不可能有太多食物。但有鑒於他們在洞中存活的時間以及他們被發現時的狀況，健康專家表示他們肯定有飲用水，可能是洞內的水或他們帶的水。

拉佛納斯（Eric Lavonas）醫生認為，首要之務不是食物，而是帶他們到安全地點，人體擅長忍受短期飢餓。