本季開張第一天 國際原油、黃金、基本金屬全面下跌

2018-07-03 08:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



原油價格下跌，美國總統川普之前向沙烏地阿拉伯施壓，要求提高產量，交易員擔憂這會降低閒置產能。銅價創去年10月以來最低收盤價，之前中國的製造業數據弱於預期，且投資人準備迎接迫在眉睫的美國關稅。黃金期貨繼續走低，因為美元走強打擊了黃金的投資人氣。

●原油：油價下跌

川普周六發布推文說，沙烏地國王同意將石油產量提高至最大產能。

紐約避險基金 Again Capital LLC合夥人John Kilduff說： 「商品如今變得非常政治化，超出了供需因素，」並稱川普向沙烏地施壓令市場感到不安，擔憂沙烏地的閒置產能會受到影響。

紐約商業交易所西德州中級原油（WTI）8月期貨下跌21美分，結算價報每桶73.94美元。 ICE歐洲期貨交易所9月布蘭特原油期貨下跌1.93美元，結算價報每桶77.30美元。

●金價繼續下跌

紐約時間下午1:33，8月交割的黃金期貨合約在紐約商品交易所下跌1%，結算價報每英兩1,241.70美元，創下12月以來收盤谷底。金價6月已下跌3.8% 。紐約商業交易所鈀金下跌，鉑金收於2008年以來最低點。

●銅價繼續下跌

倫敦時間下午5:50，LME期銅下跌1.6%，結算價每公噸6,523美元。銅價6月下跌3.3%，因貿易摩擦導致市場情緒低迷；美國對中關稅將於7月6日生效。

中國官方和財新的PMI數據低於預期，預示這個全球最大的工業大宗商品消費國需求放緩 。