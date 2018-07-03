川普政府以國安為由表態反對中國移動進入美國電信市場

2018-07-03 06:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



川普政府反對讓中國移動進入美國電信市場，認為這家中國國有企業會構成國家安全風險。

美國商務部下屬的國家電信暨資訊管理局（NTIA ）周一由電子郵件提出的文件中說，聯邦通信委員會應該否決中國移動在2011年提交的申請。

今年以來，美國和中國之間的貿易衝突不斷，川普政府官員指責中國竊取美國智慧財產權。美國周五將開始對340億美元的中國商品加徵關稅，並可能再增加160億美元。中國誓言將對美國商品對等徵稅。美國總統川普威脅，如果中國實施反制措施，他還可能會再對2,000億美元中國商品加徵關稅。

根據NTIA的文件，美國情報界和其他官員發現，中國移動的申請「將構成無法接受的國家安全和執法風險」。NTIA在文件中稱，中國移動的控股股東是中國移動通信集團公司，是「由主權國家即中華人民共和國全資擁有的公司」。文件中認為，「中國移動無可避免地會被中國政府利用、影響進而掌控」。