川普政府以國安為由表態反對中國移動進入美國電信市場
川普政府反對讓中國移動進入美國電信市場，認為這家中國國有企業會構成國家安全風險。
美國商務部下屬的國家電信暨資訊管理局（NTIA ）周一由電子郵件提出的文件中說，聯邦通信委員會應該否決中國移動在2011年提交的申請。
今年以來，美國和中國之間的貿易衝突不斷，川普政府官員指責中國竊取美國智慧財產權。美國周五將開始對340億美元的中國商品加徵關稅，並可能再增加160億美元。中國誓言將對美國商品對等徵稅。美國總統川普威脅，如果中國實施反制措施，他還可能會再對2,000億美元中國商品加徵關稅。
根據NTIA的文件，美國情報界和其他官員發現，中國移動的申請「將構成無法接受的國家安全和執法風險」。NTIA在文件中稱，中國移動的控股股東是中國移動通信集團公司，是「由主權國家即中華人民共和國全資擁有的公司」。文件中認為，「中國移動無可避免地會被中國政府利用、影響進而掌控」。
文件顯示，中國移動2011年是全球最大的行動電話營運商，擁有逾6.49億用戶。根據NTIA文件，中國移動表示希望在美國和外國之間提供國際語音通信，並無計畫在美國境內提供行動服務。
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