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川普稱沙國同意增產 國際油價跌

2018-07-03 06:51中央社 紐約2日綜合外電報導

由於美國總統川普上週末推文表示，沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（Salman）已同意他的增產要求，今天國際油價下跌。

紐約商品交易所西德州中級原油8月交割價下跌9美分或0.12%，以每桶74.06美元作收。

倫敦北海布倫特原油9月交割價跌1.89美元或2.39%，收在每桶77.34美元。

沙烏地阿拉伯紐約油價

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