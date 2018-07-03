美中貿易戰陰影籠罩 歐股收低

2018-07-03 02:26 中央社 倫敦2日綜合外電報導



由於美國方面準備對一系列進口的中國產品課徵高關稅，在貿易戰緊張氣氛下，歐股今天收跌。

倫敦FTSE 100指數下挫89.08點或1.17%，以7547.85點作收。

法蘭克福DAX 30指數滑落67.83點或0.55%，收在12238.17點。

巴黎CAC 40指數跌46.77點或0.88%，收5276.76點。