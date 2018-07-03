以家庭為優先的人能賺更多錢？原因是...

2018-07-03 00:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



你應該為了薪水（工作）犧牲多少個人生活？這個問題很重要，但不好回答。

其實，這個答案可能比你想像中來得少。根據最新一份研究指出，平均來說，以家庭為優先的人，賺的錢會比以工作為優先的人來得多。

財經建議網站CreditLoan針對1,015名年齡介於13歲至73歲的美國員工進行調查，發現以家庭和孩子為優先的受訪者，年均收入會比以工作為優先者高出8,714美元。

不論性別及年齡，在工作與家庭中取得看似很難達成的平衡，看似真的有其好處。尤其是千禧世代的受訪者，在財務方面每年算下來增加近4,000美元的收入，X世代的受訪者（38歲至53歲）年收入則增加近8,000美元。

以家庭為優先和較高的收入有密切關聯，且部分研究發現直指較高收入的人，他們將家庭擺在第一位時也感到更自在。

再者，根據執行這份研究的CreditLoan創意總監科林頓（Corrie Clinton）表示，這份調查發現，在工作和生活需求中取得平衡，是可以辦到的，也不會影響到工作的進展。

科林頓向CNBC Make It.網站表示，「若沒有在生活中取得平衡，很快會精力耗盡。如果一個人的生活只有工作，他將失去充實人際關係以及發展嗜好的機會，其健康狀況可能甚至因此走下坡」。

科林頓說，「將身體健康擺在第一，並以愛你、支持你的人為重，如此一來，就能在生活中的每個領域充分發展，你會覺得重新恢復活力、更有自信，上班時也會更有存在感」。